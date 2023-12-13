Как правильно ухаживать за волосами зимой, чтобы не ломались, не жирнели и хорошо росли

Для того чтобы ваша шевелюра была здоровой и крепкой, нужно соблюдать несколько простых правил зимнего ухода.
Сухой холодный воздух крайне негативно влияет на состояние наших волос, они становятся ломкими, тускнеют и начинают выпадать. Впрочем, есть несколько действенных и одновременно простых советов, как сохранить здоровье локонов зимой. Рассказываем, что нужно делать, чтобы волосы оставались здоровыми и сияющими даже в самые сильные морозы.
Почему зимой волосам нужен особый уход
- Частое использование фена. Зимой мы чаще сушим волосы. Ибо в мороз не выйдешь на улицу с влажными прядями. Поэтому от частой сушки феном наши локоны теряют свой блеск и ломаются.
- Шапки и шарфы. Зимой приходится одевать головные уборы, от чего волосы мгновенно становятся жирными, поскольку потеет кожа головы. А еще из-за давления шапки сосуды на голове сужаются, волосяные луковицы получают меньше питательных веществ и волосы начинают выпадать.
- Перепады температуры. На улице мороз или влага, а в помещении сухо из-за отопления. Поэтому волосы находятся в постоянном стрессе и не имеют возможности адаптироваться к перепаду температуры. Из-за этого появляется перхоть или локоны быстро становятся жирными.
- Недостаток влаги. Под шапкой волосы страдают от сильного трения, накапливая статическое электричество, а влага может этому препятствовать. Однако в сухом помещении или в морозном воздухе на улице ее очень мало, поэтому волосы превращаются в солому, становятся сухими и ломкими.
Как правильно ухаживать за волосами зимой, чтобы сохранить здоровую шевелюру
Зимняя погода приводит к проблемам ломкости, тусклости и выпадению наших волос, поэтому за ними нужно правильно ухаживать, чтобы сохранить их красоту.
- Мойте голову не слишком часто. Трихологи рекомендуют мыть волосы 2-3 раза в неделю. Таким образом, они будут меньше травмироваться и не будут сохнуть. Если ваши волосы склонны к жирности, используйте сухие шампуни.
- Не мойте голову горячей водой. Не пользуйтесь слишком горячей водой, потому что она сушит кожу головы, что стимулирует выработку жира, который делает пряди ломкими и тусклыми. Во время мытья хорошо намачивайте локоны, затем наносите шампунь. Это позволит насытить волосяные луковицы влагой.
- Используйте маски для волос. Не забывайте о питательных и увлажняющих масках для волос, наносите их 1-2 раза в неделю. Этот продукт глубокого действия, поэтому восстановит ваши локоны, сделает их здоровыми и сияющими. Также маски предотвращают ломкость и выпадение волос. Если вы пользуетесь кондиционером, он наносится после маски.
- Старайтесь избегать использования стайлеров. Волосы зимой и так страдают от сухости и ломкости, а горячие приборы еще больше их разрушают.
- Аккуратно расчесывайтесь. Расчесывание распутывает волосы и массирует кожу головы. Если волосы склонны к ломкости, можно перед расчесыванием нанести на локоны несколько капель питательного масла для поврежденных локонов. Не стоит пользоваться такими средствами тем, у кого волосы склонны к жирности.
- Увлажняйте воздух дома. Если есть такая возможность, то приобретите увлажнитель воздуха, чтобы ваши волосы не сохли и не ломались. Да, из-за включенного увлажнителя воздуха локоны могут стать более вьющимися, но он позволяет легче дышать, а волосы и кожа перестают высыхать.
- Не нервничайте и хорошо питайтесь. Волосы также выпадают от стресса и неправильного питания. Поэтому следует избегать слишком жирной, соленой и пережаренной пищи. Не следует употреблять избыточные дозы алкоголя. А для роста волос нужно употреблять продукты, богатые белоком, цинком, железом, селеном и витамином D.
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