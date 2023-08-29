Как правильно умываться в жару, чтобы не старела кожа

Что, казалось бы, сложного в процессе умывания? Но именно эта процедура является первым этапом правильного ухода за кожей. Особенно когда за окном +35, нужно взвешенно подходить к умыванию. Потому что некоторые даже не подбирают косметическое средство, а просто умываются мылом, что приводит к сухости, стянутости и раздражению кожи. Чтобы избежать проблем с кожей и продлить ее молодость, нужно соблюдать несколько очень простых, но эффективных правил, которыми поделились дерматологи. Эти методы умывания подарят красивое, здоровое и чистое лицо.

Как правильно умываться: пошаговая инструкция

Помойте руки с мылом. Сначала нужно тщательно вымыть руки, чтобы не разносить по своему лицу микробы. Как показывает практика, не все соблюдают это простое правило. Сделайте демакияж. Косметологи и дерматологи в один голос рекомендуют делать демакияж перед умыванием, поскольку умывание и снятие косметики – это два разных этапа ухода за кожей. Особенно, когда косметика нанесена на лицо в несколько слоев. Если умыться без ее снятия, то можно только размазать макияж по лицу, забив свои поры, что приведет к воспалению кожи. А если после такой процедуры нанести крем, можно получить ряд проблем с кожей – воспаление, нездоровый цвет и преждевременное старение. Поэтому необходимо сначала с помощью мицеллярной воды или молочка снять косметику, затем хорошо умыться. Оптимальная температура воды. Утром лучше умываться водой комнатной температуры. Во время жары, когда температура кожи очень высока, лучше не использовать холодную воду для умывания, потому что это приводит к быстрому старению кожи. Поэтому также следует умываться водой умеренной температуры. Процесс умывания. Здесь не стоит торопиться. Сначала нанесите массирующими движениями средство умывания на кожу, затем полторы минуты помассируйте лицо. С помощью массажных движений вы уберете ороговевшие дольки кожи и тщательно смоете загрязнение. Не следует слишком тереть кожу, чтобы не повредить ее. Щетки и спонжи. Эти вспомогательные средства идеально подойдут для умывания проблемной кожи. Но их следует хорошо мыть после использования, чтобы не разнести раздражение по всему лицу. Не следует пользоваться щетками, если на лице акне, потому что это только усугубит проблему. Спонж нужно менять один раз в неделю, потому что там остаются дольки отмершей кожи и микробы. Правильно вытирайте лицо. Полотенце для лица следует менять дважды в неделю. Кожу не нужно растирать, потому что она шелушится и повреждается. После вытирания лицо нужно протереть тоником, чтобы выровнять баланс рН после воды.

Как правильно выбрать средства для умывания лица

Чтобы выбрать правильную косметику по уходу, нужно учитывать тип своей кожи, и как она «ведет себя» в любое время года.

Жирная кожа лица. Здесь для умывания, особенно в жару, помогут средства с салициловой кислотой. Она оказывает антисептическое действие, подсушит жирную кожу и снимет воспаление.

Здесь для умывания, особенно в жару, помогут средства с салициловой кислотой. Она оказывает антисептическое действие, подсушит жирную кожу и снимет воспаление. Сухая кожа. В уходе за таким типом кожи помогут гели и пенки. Не следует использовать мыло, особенно, когда очень жарко, сухая кожа будет шелушиться и краснеть. Следует пользоваться увлажняющими средствами с глицерином, маслами, ромашкой, календулой и витамином Е.

В уходе за таким типом кожи помогут гели и пенки. Не следует использовать мыло, особенно, когда очень жарко, сухая кожа будет шелушиться и краснеть. Следует пользоваться увлажняющими средствами с глицерином, маслами, ромашкой, календулой и витамином Е. Нормальная кожа. Для нормальной кожи подходят мягкие гели, пенки и даже мыло с глицерином. Можно в уход добавить косметику с успокаивающим эффектом, например с лавандой.

Для нормальной кожи подходят мягкие гели, пенки и даже мыло с глицерином. Можно в уход добавить косметику с успокаивающим эффектом, например с лавандой. Чувствительная кожа. Для такой кожи следует выбирать гипоаллергенные средства. Также часто используют детские средства для умывания или купания.

Как часто можно умываться

Косметологи советуют умываться два-три раза в день. В летнюю жару не следует часто умываться, чтобы не пересушить кожу. А если умываться один раз в день и без специальных средств, это может привести к загрязнению и воспалению кожи. Как днем, так и вечером нужно умываться с помощью косметических средств, поскольку отмершие клетки простой водой не удастся смыть.

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