Как предотвратить стресс у ребенка в начале нового учебного года: советы психологи

У школьников в начале года могу случиться разочарование, которое приведет к бессилию и унынию в собственные силы

Начало нового учебного года, особенно для украинских школьников, живущих в условиях войны, крайне стрессовым.

Психологиня Светлана Рой дала советы, как школьникам адаптироваться к новым изменениям.

По ее словам, в настоящее время у детей могут обостряться чувство стыда, неуверенности, вины, одиночества и несостоятельности. Поэтому она призывает родителей поддержать своего ребенка.

Советы:

Создайте в семье атмосферу взаимоуважения и безопасности. Важно приучить детей воспринимать ошибки не как приговор, а как опыт.

"Дети часто живут в режиме ожидания неудач. Им нужен опыт побед и поддержка, так что давайте мелкие или даже уже знакомые задачи, которые могут принести быстрый результат, также празднуйте "победы" ребенка", – советует Светлана Ройз.

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обсуждайте планы семьи вместе;

если надвигаются изменения, предупреждайте о них заранее, объясняйте причины.

"У школьников в начале года могу случиться разочарование, которое приведет к бессилию и унынию в собственные силы. Чтобы предотвратить это", — добавила психологиня.

Добавим, психолог дал советы, что делать родителям, чей ребенок вдруг поставил себе психиатрический диагноз по видео или подкасту.

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