Как преждевременная менопауза может повлечь раннюю смерть: новое исследование

Новое исследование, проведенное в Финляндии, показало, что женщины, которые вступают в менопаузу до 40 лет, в четыре раза чаще умирают молодыми от рака – и вдвое чаще вследствие сердечных заболеваний или чего-либо другого.

Об этом пишет New York Post.

Однако ученые утверждают, что применение гормональной заместительной терапии (ЗГТ) в течение более шести месяцев может снизить риск смертности от всех причин и рака примерно вдвое. Свои выводы они представили на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов в Стокгольме.

"Различные риски для здоровья женщин с преждевременной недостаточностью яичников недостаточно изучены, а применением ЗГТ часто пренебрегают", — сказала возглавлявшая исследование Хилла Хаапакоски, аспирантка Университета Оулу. "Мы надеемся улучшить здоровье этих женщин путем повышения осведомленности о рисках среди медицинских работников и самих женщин".

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Менопауза – это период, когда яичники женщины прекращают выделять яйцеклетки – ее организм производит меньше эстрогена и прогестерона. Это случается, когда у женщины не было месячных 12 месяцев.

Хотя большинство женщин естественно вступают в менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет, 1% женщин испытывают преждевременную менопаузу или преждевременную яичниковую недостаточность и проходят через менопаузу до 40 лет.

Генетические нарушения, аутоиммунные заболевания, химиотерапия или операция по удалению яичников могут привести к СПКЯ, но во многих случаях точная причина не очевидна.

Исследователи из Университета Оулу и Университетской больницы Оулу сравнили 5817 финских женщин, у которых диагностировали спонтанную или хирургическую СПКЯ в период с 1988 по 2017 год, с 22 859 женщинами без этого заболевания.

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Они подсчитали риски рака и сердечных заболеваний, отметив, что женщины с хирургической ППУ не имели дополнительного риска смертности.

Хотя другие исследования связывают преждевременную менопаузу с ранней смертностью, финская команда считает, что их исследование содержит наибольший размер выборки и охватывает самый длительный период – 30 лет.

"Насколько нам известно, это самое большое исследование связи между преждевременной недостаточностью яичников и риском смертности", — говорит Хаапакоски.

ЗГТ является наиболее распространенным методом лечения СПКЯ – она заменяет эстроген и другие гормоны, которые яичники больше не производят, но исследователи говорят, что большинство женщин не придерживаются рекомендаций о приеме этих препаратов.

Команда планирует вскоре исследовать, более ли пациентки с СПКЯ подвержены раку, сердечным заболеваниям или другим болезням – и может ли длительное применение ЗГТ влиять на эти состояния.

Напомним, умер первый в мире мужчина со свиной почкой. Кроме болезни почек, пациент также страдал диабетом 2-го типа и гипертонией.

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