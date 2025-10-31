Как прогнать зимнюю хандру: диетологи назвали шесть лучших продуктов

То, что мы едим, влияет на наше настроение / © Freepik

Реклама

Темные утра и холодная погода могут влиять на наше настроение и поведение. Эксперты отмечают, что здоровое питание может стать ключевым инструментом в борьбе с депрессией и плохим настроением. Диетологи рассказали о шести продуктах, которые помогут прогнать зимнюю хандру.

Об этом пишет The Telegraph.

Когда день становится короче, у людей часто портится настроение. Они чувствуют раздражительность и ничто не приносит удовольствия. Это состояние часто называется сезонное аффективное расстройство (САР).

Реклама

Несмотря на то, что причина такого состояния до конца понятна, эксперты отмечают, что здоровое питание помогает облегчить симптомы.

«Часто мы думаем, что еда влияет только на физическое здоровье, но еда может играть огромную роль в нашем психическом здоровье», — отмечает диетолог из «Dietitian UK» Прия Тью.

Вместе с экспертом Анной Дэниелс, Тью рассказала о шести продуктах, которые помогут прогнать зимнюю хандру.

Темный шоколад

Научно доказано, что ежедневное употребление темного шоколада улучшает настроение. Это происходит потому, что он подпитывает полезные кишечные бактерии, которые борются с тревогой, а также снижает уровень гормона стресса.

Реклама

Однако для того, чтобы достичь нужного эффекта, вам необходимо выбирать шоколад, который содержит не менее 85 процентов какао-продуктов, и потреблять только 30 граммов в день.

Ежедневное употребление темного шоколада улучшает настроение. / © www.freepik.com/free-photo

Карри с лососем

«Жирная рыба хорошо известна своей способностью улучшать психическое здоровье и помогать в борьбе с депрессией. Это происходит благодаря содержанию в ней омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья мозга», — пояснила Тью.

Полезные жиры Омега-3 вдвойне действуют на настроение: они борются с воспалением и одновременно влияют на работу мозга. Специалисты считают, что именно этим и объясняется положительный эффект от потребления рыбы.

По словам Тью, рекомендуется употреблять одну-две порции жирной рыбы по 125 граммов в неделю. Это может быть лосось, скумбрия, анчоусы, сардины, сельдь или форель.

Реклама

«Если вы не любите рыбу, то омега-3 жирные кислоты также можно найти в семенах чиа и грецких орехах», — отмечает она.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты полезны для нашего здоровья из-за того, что они имеют высокое содержание клетчатки, антиоксидантов и витаминов группы B. По словам Тью, эти вещества способны улучшать психическое здоровье.

Кроме того, эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, которая необходима организму для выработки серотонина — «гормона счастья».

«Цельнозерновые продукты также имеют низкий гликемический индекс, то есть они обеспечивают стабильное снабжение мозга энергией и способствуют стабильному настроению», — отметила Тью.

Реклама

Специалист советует регулярно употреблять цельнозерновые продукты, такие как овсянка или коричневые тосты на завтрак. Также удачным выбором будет кускус, киноа, булгур или коричневый рис.

Цельнозерновые продукты полезны для нашего здоровья / © Pixabay

Ягодный компот

«Ягоды содержат флавоноиды, которые защищают мозг и уменьшают воспаление и оксидативный стресс (дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, что приводит к повреждению клеток)», — пояснила диетолог Анна Дэниелс.

Как отметила специалист, ягоды также являются источником клетчатки и витамина С, которые помогают урегулировать уровень сахара в крови и настроение.

Исследования показывают, что такие ягоды, как черника, помогают улучшить память и концентрацию, а также могут защитить от когнитивного снижения.

Реклама

Орехи

Чтобы поддержать психическое здоровье и работу мозга, стоит есть орехи. Эксперты советуют употреблять около 40 граммов орехов пять раз в неделю.

Специалисты отмечают, что орехи содержат полезные моно- и полиненасыщенные жиры, необходимые для мозга. К тому же такие орехи, как миндаль, кешью и фисташки, имеют триптофан — аминокислоту, которая облегчает симптомы депрессии.

В то же время орехи также богаты магнием, антиоксидантами и витаминами группы В и Е, которые защищают наши умственные способности.

Орехи полезны для здоровья / © Unsplash

Пейте два литра воды ежедневно

Поддержание водного баланса является ключевой составляющей психического здоровья. Эксперты отмечают, что даже легкое обезвоживание может привести к плохому настроению и ухудшению внимания и памяти.

Реклама

Кроме употребления большого количества воды (около двух литров в день), специалисты советуют также употреблять одну-две чашки зеленого чая в течение дня.

«Зеленый чай может помочь с гидратацией, и он содержит аминокислоту L-теанин и антиоксиданты, которые могут иметь успокаивающий эффект и могут помочь улучшить вашу память и концентрацию», — отметила Тью.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.