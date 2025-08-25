Как прогулки в лесу влияют на физическое и ментальное здоровье — исследование

Лес / © Pixabay

Длительные прогулки в лесу положительно влияют на состояние людей старшего возраста с гипертонией, то есть с хронически повышенным артериальным давлением.

Frontiers in Public Health

Оказалось, что для заметного эффекта достаточно всего трех дней пребывания на природе. Это открывает возможность для доступного способа поддержания нормального давления среди людей старшего возраста, ведь такая активность не требует специального оборудования или сложных тренировок.

Хотя раньше пребывание на природе ассоциировали преимущественно с улучшением ментального здоровья, его влияние на физическое здоровье до сих пор было недостаточно изучено. Именно поэтому ученые решили исследовать японскую практику «лесного купания», которая предусматривает пребывание среди деревьев с фокусом на дыхании и осознанном восприятием окружающей среды. В исследовании приняли участие 36 добровольцев с гипертонией. Треть из них случайным образом оставили проводить время в городе, тогда как остальные три дня и две ночи находились в отеле в лесу.

Обе группы выполняли одинаковые активности: ежедневные прогулки на свежем воздухе, медитации майндфулнес, а также придерживались одинакового режима питания и сна. Однако значительные изменения в состоянии здоровья зафиксировали только у тех, кто находился в лесу. Эта группа также участвовала в традиционной китайской практике цигун, которая концентрируется на контроле дыхания и движений, а также в чайных церемониях. Все эти активности были направлены на то, чтобы участники могли полностью настроиться на «лесное купание» и получить максимальную пользу от пребывания на природе.

Результаты исследования показали снижение уровня C-реактивного белка в крови участников лесной группы, что является маркером воспаления. У них также наблюдался более непостоянный сердечный ритм, то есть интервалы между сокращениями сердца менялись чаще, что связывают с лучшей способностью сердца адаптироваться и уменьшенным риском сердечных заболеваний. Помимо физических изменений, участники почувствовали улучшение ментального состояния: снизилась тревожность и повысилась активность.

Исследователи отметили, что пребывание на природе способно снижать стресс, влияя на связанную с ним мозговую активность, тогда как прогулки в городе такого эффекта не имели. Усилить пользу может внимание к растительности, которая подавляет негативные эмоции и усиливает положительные переживания. Кроме того, проведение времени среди деревьев в детстве связали с лучшим ментальным здоровьем и даже с повышением умственных способностей во взрослой жизни.

Таким образом, всего три дня пребывания в лесу с прогулками, медитациями цигун и чайными церемониями способствуют улучшению физического и ментального здоровья людей старшего возраста с гипертонией. Эти результаты подчеркивают, что «лесное купание» является доступным и эффективным методом поддержания здоровья у пожилых людей.

