Как "прокачать" иммунитет без лекарств - назван простой способ

Занятия спортом в умеренных количествах продолжительностью до 60 минут позволяют укрепить иммунитет.

Тренировка – это не только красивое и подтянутое тело, но и здоровая иммунная система

Тренировка — это не только красивое и подтянутое тело, но и здоровая иммунная система. / © unsplash.com

Регулярные физические нагрузки могут буквально «натренировать» иммунную систему — к такому выводу пришли ученые из Германии и Бразилии.

Как показало исследование, опубликованное в Scientific Reports (SciRep), у пожилых людей, которые десятилетиями занимаются спортом (бег, плавание, велоспорт), клетки иммунитета работают эффективнее, дольше сохраняют активность и реже вызывают воспаление.

Исследователи сравнили лейкоциты двух групп добровольцев — тренированных и ведущих малоподвижный образ жизни. Выяснилось, что у спортсменов клетки-киллеры, уничтожающие вирусы и раковые клетки, лучше адаптируются к стрессу и используют энергию экономнее.

Даже в случае воздействия препаратов, блокирующих иммунные сигналы, их клетки сохраняли устойчивость, тогда как у нетренированных быстро наступало истощение.

Ученые отмечают, что даже 60 минут тренировок делают иммунитет более «умным»: он по-прежнему реагирует на угрозы, но избегает чрезмерных воспалений. Такой баланс, по словам авторов, может стать ключом к здоровому старению и профилактике хронических заболеваний.

Раньше мы писали о том, как пережить осень без болезней. Больше об этом читайте в новости.

