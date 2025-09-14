Ученые открыли секрет: как без спорта продлить свою жизнь

Прогулка / © Pixabay

Даже небольшие всплески активности в течение дня, такие как подъем по лестнице или ходьба, могут значительно снизить риск преждевременной смерти, показало новое исследование международной группы ученых.

Об этом пишет издание EatingWell.

Новое исследование, проведенное специалистами из Австралии, Великобритании и США, показало, что короткие интенсивные всплески физической активности, которые происходят естественно в течение дня, могут значительно уменьшить риск смерти по любой причине. Так называемую активность VILPA (vigorous intermittent lifestyle physical activity — короткие всплески интенсивной активности в быту) эксперты советуют интегрировать в повседневную жизнь, даже если человек не занимается спортом регулярно.

Ученые проанализировали данные почти 3,300 участников в возрасте около 51 года, которые не занимались формальными физическими упражнениями. Все носили акселерометры на запястьях для измерения интенсивности и продолжительности активности в течение дня.

Результаты показали, что пять всплесков VILPA в день уменьшали риск преждевременной смерти на 44%, а около восьми всплесков — на 54%. Даже короткие подъемы по лестнице или другие двигательные упражнения продолжительностью менее минуты несколько раз в день обеспечивали снижение риска на 42-47%.

Специалисты отмечают, что даже небольшая активность имеет значение. Например, можно подняться по лестнице вместо лифта, ускорить ходьбу во время прогулки, чаще вставать с рабочего места или делать короткие упражнения у стола. Такие действия не только уменьшают риск преждевременной смерти, но и способствуют снижению артериального давления, улучшают мозговую активность и креативность.

Диетолог и тренер Кэти Дэвидсон, которая рецензировала исследование, отметила: «Это еще одно подтверждение того, что любая физическая активность полезна. Даже небольшие всплески движения в течение дня могут иметь значительное влияние на здоровье и долголетие».

Ученые рекомендуют не откладывать активность на «позже» и внедрять короткие всплески движения в повседневную жизнь, независимо от того, есть ли возможность посещать спортзал.

