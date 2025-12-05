Как распознать авитаминоз и какие продукты могут восстановить ресурсы организма

Авитаминоз — это состояние, при котором в организме не хватает одного или нескольких витаминов / © Pixabay

Нехватка витаминов зимой существенно изменяет человека. Если в организме не хватает микроэлементов, необходимых для нормального обмена веществ, человек может испытывать тягу к горьким, острым, сладким или, наоборот, соленым блюдам. Также подобные изменения вкуса могут говорить о начале некоторых болезней.

Авитаминоз можно распознать по общим симптомам, таким как хроническая усталость, слабость, раздражительность, проблемы со сном, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также частые простуды.

Распространенные признаки авитаминоза

Ломкие волосы и ногти. Одна из главных причин этих симптомов — недостаточное употребление биотина (витамин В7). Ешьте молочные продукты, цветную капусту, шпинат, брокколи, зерновые и бананы. Обратите внимание, что ломкие волосы и ногти также могут быть симптомом анемии, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать витамины.

Язвы в уголках и потрескавшиеся губы. Организм сигнализирует вам, что ему не хватает железа и витаминов группы B, содержащихся в бобовых, крахмалистых овощах, орехах и цельнозерновых продуктах.

Синяки на ногах. Витамин А способствует образованию коллагена, укрепляющего кровеносные сосуды. Появление гематом на коже свидетельствует, что следует есть больше брокколи, клубники, манго и апельсинов. Синяки на теле также могут появляться в результате дефицита витамина K.

Гусиная кожа на локтях и задней части рук, еще называемая кожным кератозом, образуется, если в вашем рационе недостаточно цинка и опять-таки витамина А. Эти элементы можно найти в домашней птице, хумусе, тыкве, сладком картофеле и дыне.

Холмистые ногти. Недостаток желудочного сока провоцирует низкую впитываемость любых витаминов, поэтому добавляйте пищеварительный фермент в пищу.

Синдром беспокойных ног или синдром Уиллиса-Экбома. Это если вы чувствуете постоянную необходимость двигать ногами в состоянии покоя, также вы можете испытывать проблемы со сном. Справиться с этим поможет магний.

Ослабленный иммунитет. Для его укрепления принимайте витамин С. Обнаружив у себя один или несколько признаков авитаминоза, не спешите скупать в ближайшей аптеке биодобавки и витаминные комплексы без правильного питания от них мало толку.

Наесться витаминов с запасом тоже не удастся, потому что им нужен здоровый кишечник для усвоения в кровь. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, какого именно витамина/микроэлемента не хватает, и подобрать правильную дозировку.

