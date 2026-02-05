Не только усталость: кардиолог назвал три признака, которые сигнализируют об угрозе сердцу и почкам

Кардиолог назвал три признака, которые сигнализируют о скрытой угрозе / © pixabay.com

Гипертониючасто называют «тихим убийцей», ведь она годами разрушает сердце и почки без всяких симптомов. Кардиолог Санджай Гупта назвал три критических признака, которые позволяют вовремя выявить опасное повышение давления.

Об этом пишет Daile Express.

Доктор Гупта рассказал о трех признаках, которые могут сигнализировать о скрытой угрозе для вашего организма, среди которых:

постоянное чувство усталости;

частые головные боли;

одышка во время физической нагрузки.

Кроме того, что гипертония редко вызывает заметные симптомы, ее также называют «тихим убийцей», поскольку она увеличивает вероятность сердечных приступов и инсультов. Повреждение артерий может привести к их закупорке или разрыву, что в результате поражает мозг или сердце.

Сердце истощается от работы под повышенным давлением, постепенно ослабевая со временем.

Уменьшение кровотока также ухудшает функцию почек, что может привести к почечной недостаточности. Кроме того, повреждение кровеносных сосудов может повлиять на глаза и мозг, что приведет к проблемам со зрением и снижению когнитивных функций.

Неконтролируемая гипертония делает сосуды жесткими и слабыми, что нарушает питание жизненно важных органов. По словам кардиолога, это разрушение часто происходит бессимптомно, однако его можно остановить благодаря медикаментам и изменению образа жизни.

Врач Гупта отмечает: не стоит ждать плохого самочувствия, поскольку повреждения накапливаются незаметно. Вместо симптомов следует ориентироваться на регулярные измерения давления и обследования (например, проверку сетчатки глаза или состояния сердечной мышцы).

Это единственный способ предотвратить деменцию, инсульт, сердечную или почечную недостаточность.

Доктор Гупта убежден, что высокое давление — это не просто болезнь, а «крик организма о помощи». Среди главных причин преждевременного старения сосудов врач выделяет злоупотребление алкоголем, дефицит сна, ожирение и низкую физическую активность.

По его словам, из-за современных методов ведения сельского хозяйства из нашего рациона исчезли важные элементы, например магний, что также провоцирует гипертензию.

Кардиолог критикует подход, когда пациентам назначают только таблетки, игнорируя образ жизни. Он называет это «медвежьей услугой», поскольку медикаменты лишь маскируют симптомы, не устраняя более глубокие проблемы: стресс, неправильное питание и усталость.

Он отмечает, что человеку с высоким кровяным давлением необходимо пересмотреть свой образ жизни. В частности, нужно придерживаться сбалансированного питания, заниматься спортом и не пренебрегать отдыхом.

