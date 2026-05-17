Хантавирус может проявляться как обычная вирусная инфекция / © Associated Press

Коварство хантавирусной инфекции заключается в том, что на ранних этапах она выглядит как обычная простуда, ОРВИ или грипп, что часто осложняет своевременную диагностику.

Об этом рассказала в эфире “Киев24» доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.

«Хантавирусная инфекция может начинаться как обычная вирусная болезнь: возникает температура, слабость, боли в мышцах, особенно в пояснице. Иногда может появляться сыпь», — отметила она.

Специфического лекарства от хантавируса нет, поэтому успех лечения зависит от того, насколько быстро человек обратится за помощью, добавила она.

Вспышка хантавируса — последние новости

На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса — вирусного заболевания, которое передается от крыс и может поражать легкие и почки. Вирус распространяется между пассажирами корабля, а также зафиксированы смертельные случаи. Многие опасаются возникновения хантавирусной пандемии, как это случилось с коронавирусом.

Медикам до сих пор неизвестно, как началось распространение хантавируса на круизном лайнере.

По одной теории, один из пассажиров мог заразиться на мусорной свалке в окрестностях Ушуаи, куда туристы часто приезжают наблюдать за птицами и где мусор привлекает крыс и мышей. Ушуайи — столица архипелага Огненная Земля на юге Аргентины, откуда начал круиз лайнер MV Hondius.

Аргентинские чиновники, анонимно общавшиеся с некоторыми СМИ, заявили, что это их основная гипотеза. В то же время местные власти это предположение отрицают.

Что советуют врачи

Единственный способ защититься — соблюдать строгую гигиену.

Врач Алексей Швед советует тщательно планировать путешествия, мыть руки, использовать маски при уборке загрязненных помещений и немедленно обращаться к врачу при появлении гриппоподобного состояния, горячки или поражения легких.

«И сейчас как раз начинается летний сезон, уборка в селах, на дачах, и как раз там можно его встретить. Он может быть иссушен после того, как мыши оставили там свои биологические материалы. Вирус достаточно опасен, имеется в виду высокий уровень смертности», — отметил он.

Хантавирус — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Большинство разновидностей не передаются от человека к человеку, однако это возможно в случае появления андского штамма, обнаруженного у нескольких пассажиров нидерландского круизного судна.

