Как распознать меланому: врачи назвали признаки, которые нельзя игнорировать

Меланома остается одним из самых опасных видов рака кожи из-за способности быстро распространяться по организму через кровеносную и лимфатическую системы. В то же время заболевание встречается реже других типов рака кожи.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины к Месяцу осведомленности о меланоме, который ежегодно проходит в мае.

В течение 2024 года в стране обнаружили 3215 случаев меланомы. Еще 655 человек умерли из-за этого заболевания.

«В то же время, более 3 из 4 случаев меланомы обнаруживают на ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным. Если вовремя обратиться к врачу, то шансы побороть болезнь очень высоки», — говорится в сообщении

Одним из главных факторов риска остается ультрафиолетовое излучение. По оценкам Международного агентства по исследованию рака (IARC), примерно 83% случаев меланомы связаны именно с воздействием УФ-лучей. Поэтому специалисты призывают защищаться от солнца и УФ-излучения.

Медики объясняют, что меланома может возникнуть практически в любом месте на теле — на спине, руках, ногах, шее или голове. Иногда опухоль формируется на месте уже имеющейся родинки, однако чаще речь идет о новом образовании.

Для самостоятельного осмотра кожи врачи рекомендуют обращать внимание на так называемое правило «гадкого утенка». Оно касается родинок, которые заметно отличаются от других — например, имеют другой цвет, размер или расположены отдельно. Также специалисты советуют ориентироваться на правило ABCDE.

Правило ABCDE

Меланома может возникать не только на участках кожи, которые часто находятся под воздействием солнца. Одной из редких форм является акральная меланома, которая возникает на ладонях, подошвах стоп, а также под ногтями рук или ног. Из-за необычной локализации ее часто обнаруживают на поздних стадиях. Такая меланома может выглядеть как темное пятно или полоса под ногтем, потемнение или уплотнение кожи, а также ранка, которая долго не заживает.

Еще одна редкая форма — амеланотическая меланома. Она не имеет характерного темного цвета, поэтому ее сложнее заметить. Такая меланома может проявляться как розовый узелок, красное или телесного цвета пятно, шелушащийся участок кожи или образование, которое кровоточит или долго не заживает.

Также меланома может возникать на слизистых оболочках ротовой полости, носа, языка, кишечника и половых органов.

Специалисты отмечают, что эти формы меланомы встречаются редко, однако могут быть агрессивными. Поэтому важно обращать внимание на изменения родинок и появление новых образований, а в случае подозрительных симптомов — обращаться к врачу.

Как снизить риск развития меланомы

