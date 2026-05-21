Как распознать подделку сметаны: простой способ обнаружить фальшивый продукт по запаху

Сметана / © Freepik

Реклама

Покупая сметану в магазине, потребители часто рискуют наткнуться на некачественный продукт или даже откровенный фальсификат. Производители научились мастерски маскировать отсутствие молочного жира с помощью химических добавок и ароматизаторов.

Об этом рассказали в эфире «Киев 24».

Для того чтобы устроить продукту реальную проверку, специалист советует выполнить одну простую манипуляцию с температурой. Холодный продукт способен скрывать свои подлинные свойства.

Реклама

«Только для того чтобы лучше понять вкус сметаны перед дегустацией, я всегда советую ее доставать из холодильника и нагревать до комнатной температуры. При нагреве продукт получает более насыщенный вкус. Наши рецепторы играют на него ярче, отреагируют», — отмечает эксперт.

Самым простым и надежным индикатором честности производителя остается наше обоняние. Именно с помощью запаха можно мгновенно определить, есть ли в составе немолочные жиры.

Специалист призывает потребителей быть бдительными: «Но самое простое, по чему можно определить наличие немолочного жира в сметане, это его запах. Понюхайте. Если вы слышите ощутимый запах, и он похож на кондитерский, это все ароматизаторы».

Более того, избыточное благоухание для промышленного продукта является тревожным сигналом, а не преимуществом.

Реклама

«Настоящая сметана не должна пахнуть, особенно магазинная, как домашняя. Если это так, то тогда означает, что производитель добавил к сметане ароматизаторы, чтобы, например, скрыть отсутствие там или недостаточное количество молочного жира. Поэтому, если у сметаны кондитерские нотки и пахнет, как торт, не открывайте такую, это уже основание, чтобы заподозрить производителя в фальсификацию продукции», — рассказала эксперт.

Кроме заменителей жира и искусственных запахов, в ход часто идут разнообразные загустители. Они помогают придать продукту привлекательный товарный вид, несмотря на низкое качество исходного сырья.

«А еще для того, чтобы замаскировать недостатки сырья или несовершенство, например технологического процесса к сметане, производитель может часто добавлять стабилизационные системы. Например, гуаровую или ксантовую камить, или же камить рожкового дерева. А еще морские водоросли — карагана или агар-агар, ну или привычный нам крахмал», — объяснила специалист.

В то же время, популярный в народе метод проверки таких добавок с помощью капли йода уже утратил свою актуальность. Современные технологии фальсификации зашли слишком далеко.

Реклама

«В народе говорят, что проверить наличие такого можно просто аптечным йодом. Однако технологи предостерегают, что такой тест давно не является залогом выявления фальсификата», — подытожили в эфире.

Напомним, эксперты по питанию объяснили разницу между йогуртом и сметаной и отметили, что йогурт считается более полезным для ежедневного употребления благодаря содержанию пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и улучшают пищеварение.

В то же время сметана также содержит полезные витамины и жиры, однако специалисты советуют употреблять ее умеренно и использовать преимущественно в качестве дополнения к блюдам.

Новости партнеров