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Как различаются симптомы инфаркта у женщин и мужчин
У мужчин классические признаки инфаркта проявляются более очевидно, чем у женщин. Это связано с особенностями гормонального фона и строения сосудов.
Мужчины и женщины отличаются физиологически, и симптомы сердечного приступа у них также отличаются. Поэтому женщины иногда несвоевременно обращаются за медицинской помощью и рискуют иметь тяжелое течение или умереть.
Об этом пишет The Guardian.
Симптомы инфаркта отличаются у мужчин и женщин. У мужчин чаще всего бывают сильные боли в груди, в левой руке, челюсти, шее или спине, а также тошнота, рвота, изжога и одышка.
У женщин список возможных симптомов длиннее. Это может быть боль или давление в нижней части груди, в верхней части живота, в челюсти, шее или верхней части спины, тошнота или рвота, головокружение и одышка, изжога или чрезвычайная усталость. Боли в груди или ощущение давления при этом не всегда присутствуют.
Также о риске нужно думать с учетом контекста: высокое АД во время беременности, менопауза, гормонозамещающая терапия и применение контрацептивов могут влиять на суммарный риск.
Сердце и желудок имеют общие нервные связи, поэтому многие женщины не подозревают, что изжога, тошнота и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут являться проявлениями болезни сердца.
Основные осложнения после инфаркта:
Кардиогенный шок — сердце не может прокачивать кровь, давление падает критически
Острые аритмии — фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия (основная причина смерти)
Разрыв сердца — чаще всего на 3-5 день после инфаркта
Тромбоэмболии — отрываются кусочки тромбов и укупоривают сосуды легких, мозга
Острая сердечная недостаточность — отек легких
Аневризма сердца — возникает на месте большого некроза
Инфаркт миокарда — это некроз участка сердечной мышцы из-за внезапного прекращения кровоснабжения. По данным Минздрава Украины, ежегодно регистрируется более 45 000 случаев острого инфаркта. Около четверти пациентов — люди моложе 55 лет. Скорость реакции определяет все.
Ранее ученые назвали признаки, которые могут сигнализировать о том, что у вас будет инфаркт в будущем.
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