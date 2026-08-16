Как различаются симптомы инфаркта у женщин и мужчин

Инфаркт миокарда — одна из самых распространенных и самых опасных сердечно-сосудистых патологий современности / © Pixabay

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Мужчины и женщины отличаются физиологически, и симптомы сердечного приступа у них также отличаются. Поэтому женщины иногда несвоевременно обращаются за медицинской помощью и рискуют иметь тяжелое течение или умереть.

Об этом пишет The Guardian.

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Симптомы инфаркта отличаются у мужчин и женщин. У мужчин чаще всего бывают сильные боли в груди, в левой руке, челюсти, шее или спине, а также тошнота, рвота, изжога и одышка.

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У женщин список возможных симптомов длиннее. Это может быть боль или давление в нижней части груди, в верхней части живота, в челюсти, шее или верхней части спины, тошнота или рвота, головокружение и одышка, изжога или чрезвычайная усталость. Боли в груди или ощущение давления при этом не всегда присутствуют.

Также о риске нужно думать с учетом контекста: высокое АД во время беременности, менопауза, гормонозамещающая терапия и применение контрацептивов могут влиять на суммарный риск.

Сердце и желудок имеют общие нервные связи, поэтому многие женщины не подозревают, что изжога, тошнота и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут являться проявлениями болезни сердца.

Основные осложнения после инфаркта:

Кардиогенный шок — сердце не может прокачивать кровь, давление падает критически

Острые аритмии — фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия (основная причина смерти)

Разрыв сердца — чаще всего на 3-5 день после инфаркта

Тромбоэмболии — отрываются кусочки тромбов и укупоривают сосуды легких, мозга

Острая сердечная недостаточность — отек легких

Аневризма сердца — возникает на месте большого некроза

Инфаркт миокарда — это некроз участка сердечной мышцы из-за внезапного прекращения кровоснабжения. По данным Минздрава Украины, ежегодно регистрируется более 45 000 случаев острого инфаркта. Около четверти пациентов — люди моложе 55 лет. Скорость реакции определяет все.

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Ранее ученые назвали признаки, которые могут сигнализировать о том, что у вас будет инфаркт в будущем.

Также мы объясняли причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.

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