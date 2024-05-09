Как с помощью кофе быстро похудеть к лету: советы диетологов

Исследования ученых показали, что кофе крайне полезен для здоровья, если его пить с этим молоком.

Ароматный кофе – это утренний ритуал для удачного начала дня. Ученые доказали, что напиток не только взбодряет и поднимает настроение, но и очень полезен для здоровья. Поскольку кофе содержит антиоксиданты, положительно влияющие на работу практически всех систем организма. Но если в кофе добавлять неправильные ингредиенты, то польза напитка нивелируется. Поэтому диетологи рекомендуют пить черный кофе именно с этим молоком, потому что оно содержит растительный белок, который предотвращает набор лишнего веса и является строительным материалом для мышц. Рассказываем, какое молоко нужно добавлять в кофе, чтобы быстрее похудеть, ссылаясь на She Finds.

Какое молоко нужно добавлять в кофе, чтобы быстро похудеть

Диетологи не рекомендуют пить кофе с коровьим молоком и разнообразными сиропами, содержащими добавленные сахара и ароматизаторы. Врач Келси Коста советует добавлять в утренний напиток обогащенное соевое молоко, потому что оно самое полезное для организма и безопасно для фигуры.

Бесспорно, миндальное молоко, которое сегодня достаточно популярно, добавляет напитку кремовой текстуры и выразительного вкуса. Но соевое молоко в разы полезнее и не менее вкусно, поэтому следует отдавать предпочтение именно ему, как говорит диетолог.

Какая польза соевого молока

Растительный белок. Соевые бобы, из которых изготовлено молоко, имеют в своем составе большую часть белка, который полезен для нашего здоровья. Растительный белок является строительным материалом для мышц, поэтому можно не беспокоиться о потере мышечной ткани и нарастании лишнего жира на теле. Соевое молоко в разы полезнее коровьего, потому что содержит значительно больше белка и не имеет в своем составе лактозы и животных жиров.

Соевые бобы, из которых изготовлено молоко, имеют в своем составе большую часть белка, который полезен для нашего здоровья. Растительный белок является строительным материалом для мышц, поэтому можно не беспокоиться о потере мышечной ткани и нарастании лишнего жира на теле. Соевое молоко в разы полезнее коровьего, потому что содержит значительно больше белка и не имеет в своем составе лактозы и животных жиров. Полезные растительные жиры. Соевое молоко также богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые организм человека может получить только из пищи. Растительные жиры крайне полезны для сердца и сосудов, также предотвращают заболевания диабетом и ожирением. Также соевое молоко обогащается кальцием и витамином D, поэтому очень полезно для прочности костей, зубов и волос.

Соевое молоко также богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые организм человека может получить только из пищи. Растительные жиры крайне полезны для сердца и сосудов, также предотвращают заболевания диабетом и ожирением. Также соевое молоко обогащается кальцием и витамином D, поэтому очень полезно для прочности костей, зубов и волос. Абсолютная безопасность для здоровья. Соевое молоко безопасно как для общего здоровья человека, так и для фигуры. К тому же продукт содержит в своем составе изофлавоны, которые защищают от многих видов рака, в частности, от рака молочных желез и простаты.

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