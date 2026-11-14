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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Как с помощью пищи защитить организм от вирусов

Зимой организм нуждается в сбалансированном питании с достаточным количеством витаминов, минералов и полезных веществ, чтобы справиться с сезоном простудных заболеваний и укрепить иммунитет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Холодное время года влияет на физическое и психологическое здоровье человека

Холодное время года влияет на физическое и психологическое здоровье человека / © Credits

С наступлением холодов большинство по привычке начинает запасаться витаминами C и D, однако сезонные недуги все равно нередко атакуют нас.

Об этом пишет издание Vogue.

Добавки могут быть полезными помощниками, особенно когда речь идет о витамине D, однако фундаментом крепкого здоровья всегда остается полноценный рацион.

«Получить достаточное количество витамина D исключительно из пищи сложно: в природе он содержится в немногих продуктах (яичных желтках, жирной рыбе, печени) и то в умеренных концентрациях. Мой главный совет: поскольку витамин D жирорастворим, принимайте его вместе с порцией полезных липидов — яйцами, натуральным йогуртом или горстью орехов, чтобы улучшить его усвоение», — комментирует нутрициолог Мэз Пекгем.

Также эксперт советует обратить внимание на источники природного витамина C: киви, свежие или замороженные ягоды, цитрусовые и сладкий перец. Организм не умеет самостоятельно накапливать этот витамин впрок, поэтому его поступление должно быть постоянным.

Еще один ключевой минерал сезона — цинк:

  • Он участвует в работе иммунных клеток и защищает слизистые.

  • Ищите его в морепродуктах, устрицах, красном мясе, тыквенных семенах, нуте и орехах.

Часто белок воспринимают только через призму фитнеса и мышечной массы, однако для иммунитета он критически важен.

«Нехватка протеина не сделает вас автоматически уязвимыми к первому же вирусу, но именно из аминокислот тело синтезирует антитела, формирует иммунные клетки и регенерирует ткани во время восстановления после болезни», — отмечает Мез Пекгэм.

Сезонное меню невозможно представить без согревающих специй и трав. Имбирь, куркума и чеснок обладают доказанными противовоспалительными свойствами:

  • Имбирь: содержит гингеролы — мощные антиоксиданты с выраженным противовоспалительным действием.

  • Куркума: богата куркумином, который активно снижает маркеры системного воспаления в организме.

  • Чеснок: источник соединений серы, в частности алицина, поддерживающего барьерные функции организма.

Раньше мы писали о привычках, которые помогут поддержать иммунитет в сезон простуд. Больше полезных советов читайте в новости.

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