Как сахар и сладкие напитки убивают ваши волосы: диетолог назвала неожиданные причины
Употребление сладостей во время зимних праздников могут навредить здоровью ваших волос.
Наша прическа может сильно повлиять на самооценку. Истончение или выпадение волосэто обычный естественный процесс, однако иногда оно может быть тревожным сигналом. Однако специалисты предупреждают: резкая потеря волос может свидетельствовать о наличии скрытых проблем со здоровьем, которые не стоит игнорировать.
Об этом пишет Daily Express.
Наши волосы могут выпадать по разным причинам. Иногда выпадение волос является постоянным — это касается, например, мужского и женского облысения, которое обычно наследуется от родителей. Но часто выпадение волос является временным, вызванным внешними факторами, такими как сильный стресс, болезнь, недостаток железа в организме, резкая потеря веса или лечение рака.
Если люди волнуются о состоянии своих волос или хотят их улучшить, они часто ищут советы и идеи в социальных сетях, делясь опытом с другими. При этом эксперты подчеркивают: ваш ежедневный рацион и напитки, которые вы пьете, имеют большое влияние на то, насколько здоровыми будут ваши волосы.
Диетолог Винни Кодамала из LloydsPharmacy Online Doctor рассказала, как нарушение режима сна, потребление большего количества пищи в темноте и повышенная тяга к сахару могут влиять на рост волос.
«Когда дни становятся короче, мы меньше подвергаемся воздействию естественного света и больше — искусственного, особенно ночью, что может нарушить наши внутренние биологические часы», — отметила эксперт.
Она рассказала, что когда происходит нарушение внутренних часов, тогда нарушаются гормональные и инсулиновые ритмы. В свою очередь это влияет на метаболизм и уровень глюкозы в крови. Как следствие мы сильнее хотим съесть что-то сладкое или жирное.
«Люди, которые обеспокоены выпадением волос, должны помнить о количестве потребленного сахара. Поскольку избыток сахара заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, что может негативно повлиять на кровеносные сосуды кожи головы», — отметила Кодамала.
Кодамала советует избегать сладких праздничных напитков, таких как тыквенный латте или горячий шоколад. Избыток сахара в них может сильно навредить здоровью волос. Кроме того, сахар вызывает воспаление, которое портит кровеносные сосуды и кожу у корней волос.
Диетолог также отмечает, что вам следует обратиться к семейному врачу, если вы заметили у себя ухудшение состояния ваших волос.
Ранее косметолог Анна Кравчук рассказала, как правильно ухаживать за волосами в холодный сезон. По ее словам, зимой они становятся особенно уязвимыми: мороз, сухой воздух и перепады температур одновременно ухудшают их состояние. Волосы ослабевают, быстрее жирнеют и теряют блеск.
