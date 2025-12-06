Как сахар и сладкие напитки убивают ваши волосы: диетолог назвала неожиданные причины

Волосы / © unsplash.com

Наша прическа может сильно повлиять на самооценку. Истончение или выпадение волосэто обычный естественный процесс, однако иногда оно может быть тревожным сигналом. Однако специалисты предупреждают: резкая потеря волос может свидетельствовать о наличии скрытых проблем со здоровьем, которые не стоит игнорировать.

Об этом пишет Daily Express.

Наши волосы могут выпадать по разным причинам. Иногда выпадение волос является постоянным — это касается, например, мужского и женского облысения, которое обычно наследуется от родителей. Но часто выпадение волос является временным, вызванным внешними факторами, такими как сильный стресс, болезнь, недостаток железа в организме, резкая потеря веса или лечение рака.

Если люди волнуются о состоянии своих волос или хотят их улучшить, они часто ищут советы и идеи в социальных сетях, делясь опытом с другими. При этом эксперты подчеркивают: ваш ежедневный рацион и напитки, которые вы пьете, имеют большое влияние на то, насколько здоровыми будут ваши волосы.

Диетолог Винни Кодамала из LloydsPharmacy Online Doctor рассказала, как нарушение режима сна, потребление большего количества пищи в темноте и повышенная тяга к сахару могут влиять на рост волос.

Волосы / © pexels.com

«Когда дни становятся короче, мы меньше подвергаемся воздействию естественного света и больше — искусственного, особенно ночью, что может нарушить наши внутренние биологические часы», — отметила эксперт.

Она рассказала, что когда происходит нарушение внутренних часов, тогда нарушаются гормональные и инсулиновые ритмы. В свою очередь это влияет на метаболизм и уровень глюкозы в крови. Как следствие мы сильнее хотим съесть что-то сладкое или жирное.

«Люди, которые обеспокоены выпадением волос, должны помнить о количестве потребленного сахара. Поскольку избыток сахара заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, что может негативно повлиять на кровеносные сосуды кожи головы», — отметила Кодамала.

Кодамала советует избегать сладких праздничных напитков, таких как тыквенный латте или горячий шоколад. Избыток сахара в них может сильно навредить здоровью волос. Кроме того, сахар вызывает воспаление, которое портит кровеносные сосуды и кожу у корней волос.

Диетолог также отмечает, что вам следует обратиться к семейному врачу, если вы заметили у себя ухудшение состояния ваших волос.

Ранее косметолог Анна Кравчук рассказала, как правильно ухаживать за волосами в холодный сезон. По ее словам, зимой они становятся особенно уязвимыми: мороз, сухой воздух и перепады температур одновременно ухудшают их состояние. Волосы ослабевают, быстрее жирнеют и теряют блеск.

