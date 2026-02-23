- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 264
- Время на прочтение
- 2 мин
Как сахар влияет на организм и нужно ли от него отказаться
Потребность в сахаре заложена в человеке на инстинктивном уровне, поскольку он играет немаловажную роль в нашей жизнедеятельности.
Сахар — это соединение фруктозы и глюкозы, которые создают сахарозу. Коричневый сахар — это тот же обычный белый, но с добавлением патоки, придающей оттенок и привкус.
Диетологи условно делят сахар на две категории — хороший и вредный. Хороший — это фруктоза и лактоза. А вот обычный песочный сахар или рафинаде, который мы покупаем в магазине — считается вредным. Такой сахар также содержится в соках, газировке, сладостях, обработанных продуктах.
Как употребление сахара влияет на здоровье
Сахар служит источником энергии для организма, а если его много — это может негативно сказаться на самочувствии.
Мозг, мышцы, сердце, нервная система зависимы от глюкозы (простой сахар, моносахарид), которая участвует в синтезе белков и жиров, поддерживает стабильную работу нервной системы, температуру тела и прочее.
Чрезмерное потребление может вызвать:
ожирение
повышение уровня глюкозы в крови
развитие инсулинорезистентности (уменьшение чувствительности тканей к инсулину, вследствие чего повышается риск возникновения сахарного диабета 2 типа)
дисбаланс микрофлоры кишечника
проблемы с пищеварением
хронические воспалительные процессы в организме
повышение уровня триглицеридов (состояние, когда в крови скапливается избыток жиров)
синдром чрезмерного бактериального роста (состояние, при котором в тонком кишечнике увеличивается численность бактерий)
неалкогольную жировую болезнь печени (жировая дистрофия печени, которая может возникнуть из-за избытка фруктозы, метаболизирующейся в печени)
Какая безопасная дневная норма сахара для взрослого человека
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) безопасная норма добавленного сахара для взрослого человека — не более 10% от общей калорийности дневного рациона. Это примерно 50 г или 10 чайных ложек сахара с дневным потреблением 2000 килокалорий.
Оптимально ограничить потребление добавленного сахара до 5%.
Если сахар употреблять в пределах нормы, он является полезным источником энергии для мозга и всего организма. Его регулярный избыток повышает риск развития заболеваний.
Ранее эксперты сообщили, что чрезмерное употребление сладкого может привести к ухудшению качества сна, скачкам уровня сахара в крови, вялости и голоду.