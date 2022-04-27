Как сделать бесплатную флюорографию в условиях военного положения

Даже во время войны важно следить за состоянием своего здоровья и обращаться к врачу. Если вы безопасны, заботьтесь о себе и не откладывайте лечение на потом.

Медицинские учреждения продолжают оказывать помощь всем нуждающимся.

Минздрав сообщает о том, как сделать бесплатную флюорографию во время войны.

Необходимость проведения флюорографии определяет семейный или ваш лечащий врач. При необходимости он создаст электронное или, при отсутствии доступа к электронной системе здравоохранения, бумажное направление на обследование.

Если вы изменили место жительства, можете обратиться к врачу первичной медицинской помощи в больнице за вашим нынешним местом жительства и получить помощь и, при необходимости, направление на флюорографию.

Если пациента направляют на флюорографию, такое обследование можно провести в поликлиниках, оказывающих амбулаторную помощь и имеющих необходимое оборудование.

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С направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает помощь в амбулаторных условиях по договору с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины. Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ 16-77.

О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом заведении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты. Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.

Если вам понадобилась флюорография при лечении в стационаре, ее проведут без дополнительных направлений и оплат.

Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:

как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;

на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.

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