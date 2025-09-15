- Дата публикации
Как сделать напиток из авокадо для быстрого похудения
С помощью продукта можно избавиться от лишних килограммов.
В жидком состоянии авокадо помогает похудеть, так как обладает эффектом детоксикации, а также стимулирует сжигание жира, благодаря большому количеству клетчатки, которое входит в состав продукта.
Авокадо также богат различными витаминами, минералами и антиоксидантами, в частности кальцием, марганцем, фосфором, железом и другими веществами.
Диетологи советуют рецепт из авокадо для быстрого похудения.
Для его приготовления понадобится:
1 спелый авокадо
5 столовых ложек сока лайма
3 столовые ложки тростникового сахара или стевии, щепотка соли
2 чашки холодной воды и ½ чашки кубиков льда
Для начала нужно срезать кожуру авокадо и убрать сердцевину, после чего поместить в блендер с другими компонентами. Если после измельчения текстура напитка очень густая, нужно добавить еще воду.
Напиток можно употреблять вместо завтрака, потому что он снабжает организм витаминами и необходимыми веществами, которые заряжают тело энергией на весь день и дают чувство сытости. Мягкость авокадо в сочетании с соком лайма помогает стимулировать сжигание жира, но чтобы результат был более эффективным, не забывайте о физической активности.
