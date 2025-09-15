Как сделать напиток из авокадо для быстрого похудения

Авокадо / © Associated Press

В жидком состоянии авокадо помогает похудеть, так как обладает эффектом детоксикации, а также стимулирует сжигание жира, благодаря большому количеству клетчатки, которое входит в состав продукта.

Авокадо также богат различными витаминами, минералами и антиоксидантами, в частности кальцием, марганцем, фосфором, железом и другими веществами.

Диетологи советуют рецепт из авокадо для быстрого похудения.

Для его приготовления понадобится:

1 спелый авокадо

5 столовых ложек сока лайма

3 столовые ложки тростникового сахара или стевии, щепотка соли

2 чашки холодной воды и ½ чашки кубиков льда

Для начала нужно срезать кожуру авокадо и убрать сердцевину, после чего поместить в блендер с другими компонентами. Если после измельчения текстура напитка очень густая, нужно добавить еще воду.

Напиток можно употреблять вместо завтрака, потому что он снабжает организм витаминами и необходимыми веществами, которые заряжают тело энергией на весь день и дают чувство сытости. Мягкость авокадо в сочетании с соком лайма помогает стимулировать сжигание жира, но чтобы результат был более эффективным, не забывайте о физической активности.

