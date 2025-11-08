Как шея может рассказать о состоянии здоровья: врач назвал семь симптомов, которые нельзя игнорировать

Ваша шея может рассказать о состоянии здоровья / © pexels.com

Ученые обнаружили неожиданную закономерность: увеличение размеров шеи может сигнализировать об опасных изменениях в организме. Длительные исследования подтверждают, что этот признак является потенциальным предвестником диабета и проблем с сердцем.

Об этом пишет Daily Express

В 2022 году исследователи провели повторный анализ данных масштабного американского проекта по изучению сердечных заболеваний — Фремингемского исследования сердца, которое началось еще в 1948 году. Целью этого пересмотра было установление прямой связи между окружностью шеи и риском развития фибрилляции предсердий (ФП) — нарушения сердечного ритма, которое значительно увеличивает вероятность инсульта и сердечной недостаточности.

Апноэ сна — расстройство, при котором дыхание повторно останавливается и восстанавливается из-за расслабления мышц горла и блокировки дыхательных путей, также связано с увеличением шеи, а также другими расстройствами сна, которые могут привести к сердечным заболеваниям и инсульту.

«Обычно, если обхват шеи мужчины превышает 17 дюймов (примерно 43см), это может быть предупреждающим знаком нескольких заболеваний», — пояснил хирург лондонского «HealthHub» Майк Дилкс,

Дилкс заметил, что для женщин порог окружности шеи составляет 16 дюймов (примерно 40 см), причем увеличенная шея указывает на большее содержание жира в верхней части тела, а также является показателем висцерального жира.

В то же время шея большого обхвата не всегда является плохим знаком. У спортсменов это является следствием развитых мышц, и они часто имеют лучшее здоровье сердца и органов дыхания, чем неспортивные люди с такой же толщиной шеи.

Доктор Дилкс выделил семь признаков, связанных с вашей шеей, которые могут быть едва заметной подсказкой о том, что находится глубже:

обвисшие щеки или дряблая шея — сигнал о риске апноэ сна, поскольку жировые отложения вокруг шеи могут сдавливать дыхательные пути, особенно в положении лежа;

шишка на передней или боковой части шеи — признак увеличения щитовидной железы (зоб);

боль в шее — признак растяжения мышц или артрит; постоянная боль в шее может сигнализировать о проблемах с позвоночником, инфекции или даже опухоли;

отек с затрудненным глотанием — это может быть связано с дефицитом йода;

комки или набухшие лимфатические узлы сбоку — обычно признак инфекции, уплотнение или набухшие лимфатические узлы также могут свидетельствовать о тонзиллите, сепсисе или даже раке языка;

выпячивание вен на шее — сигнал о проблемах с сердцем или кровообращением, таких как правосторонняя сердечная недостаточность или легочная гипертензия;

пульсирующий комок (пульсирующая масса) — это может быть симптомом аневризмы сонной артерии.

«Другие потенциальные причины включают отек, связанный с травмой, увеличенную артерию щитовидной железы или артериовенозную мальформацию (АВМ) — аномальное соединение между артериями и венами, которое может привести к смерти, если его не лечить», — отметил врач.

