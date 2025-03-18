Как шум современного города вредит здоровью человека – исследование (инфографика)

Шум вызывает сердечные приступы, диабет второго типа, а теперь исследования даже связывают его с деменцией.

Нас окружает невидимый убийца. Он так повсеместен, что мы едва замечаем, как он медленно сокращает нашу жизнь. Он вызывает сердечные приступы, диабет второго типа, а теперь исследования даже связывают его с деменцией. Как вы думаете, это может быть? Это шум, и его влияние на организм человека выходит далеко за пределы повреждения слуха.

Об этом пишет BBC.

"Это кризис общественного здоровья, огромное количество людей подвергается влиянию шума в повседневной жизни", – говорит профессор Лондонского университета Сент-Джорджа Шарлотта Кларк.

Но об этом кризисе мы не говорим.

Автор статьи Джеймс Галлахер решил исследовать, когда шум становится опасным. Он общался с людьми, чье здоровье страдает, и смотрел, есть ли способ преодолеть наш шумный мир.

Галлахер начал со встречи с профессором Кларк в жутко-тихой звуковой лаборатории. Они наблюдали, как его тело реагирует на шум, и он получил устройство, которое выглядит как массивные умные часы. Он измеряет мой пульс и степень потоотделения кожи.

Автор предлагает подумать, какие ощущения вызывают у вас эти пять звуков: транспорт в Бангладеше, лай собак, шум в баре, дети на площадке, музыка из соседнего окна.

Собственно, Джеймса Галлахера больше всего поразил шум транспорта в столице Бангладеша Дацци, которую считают самым шумным городом мира. Он сразу почувствовал, что попал в огромную, напряженную пробку. И датчики уловили его волнение – сердцебиение Галлахера ускоряется, а кожа больше потеет.

"Есть действительно веские доказательства того, что шум транспорта влияет на здоровье вашего сердца", – говорит профессор Кларк и включает ему следующий звук.

Только радостные звуки детской площадки действуют на организм автора статьи умиротворяюще. Лай собак и соседская вечеринка утром вызывают негативную реакцию.

Автор статьи Джеймс Галлахер спросил ученую, почему звук так влияет на его организм.

"Вы эмоционально реагируете на звук", – говорит Кларк.

Звук воспринимается ухом и передается в мозг, там один его участок – миндалевидное тело – выполняет эмоциональную оценку. Это часть реакции организма "драйся или беги", которая развилась, чтобы помочь нам быстро среагировать на звук хищника, выпрыгивающего из кустов прерий.

"Итак, ваш пульс ускоряется, ваша нервная система начинает работать, и вы выделяете гормоны стресса", – говорит профессор Кларк.

Как шум вредит организму человека / Фото: ВВС

Все это хорошо в экстренной ситуации, но со временем начинает наносить вред.

"Если вы испытаете такое влияние в течение нескольких лет и ваше тело все время так реагирует, это увеличивает риск таких заболеваний, как сердечные приступы, высокое кровяное давление, инсульт и диабет второго типа", – говорит исследовательница.

Интересно, что это случается даже тогда, когда мы крепко спим. Вам может показаться, что вы приспособились к шуму. Но биология повествует другую историю.

"Вы никогда не закрываете уши; когда вы спите, вы все еще слушаете. Таким образом, эти реакции, как ускорение пульса, происходят, когда вы спите", – добавляет Кларк.

По всей Европе шум связан с 12 000 ранних смертей ежегодно, а также с миллионами случаев серьезных нарушений сна, а также с серьезным шумовым раздражением, которое может повлиять на психическое здоровье.

Врачи отмечают, что дело не только в громкости – то, как разрушительным является звук и можете ли вы его контролировать, также влияет на нашу эмоциональную реакцию на шум.

Громкость повседневных звуков / Фото: ВВС

Доктор Форастер утверждает, что вред шума для здоровья есть "на уровне загрязнения воздуха", но его гораздо труднее понять.

"Мы привыкли, что токсичными могут быть химические вещества, но не так просто осознать, что физический фактор, например шум, тоже влияет на наше здоровье и не только на слух", – говорит она.

Автор статьи делает вывод, что важно найти пространство в нашей жизни, в которое можно уйти от шума. Ведь по словам доктора Масрура Абдула Куадера из Университета профессионалов Бангладеша, шум – это "тихий убийца и медленный яд".

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