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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Как сидячая работа разрушает позвоночник: эффективные способы защитить спину и шею от боли

По данным ВОЗ, патологии опорно-двигательного аппарата имеют около 1,7 млрд человек в мире. Боль в спине остается одной из ведущих причин потери трудоспособности, а малоподвижный образ жизни усугубляет проблему.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как сидячая работа разрушает позвоночник

Как сидячая работа разрушает позвоночник / © pexels.com

Межпозвоночная грыжа и другие расстройства опорно-двигательного аппарата превратились в обыденность, с которой чаще всего сталкиваются люди среднего возраста. Главными двигателями этих хронических состояний остаются многочасовое сиденье, дефицит физической активности и спонтанный, слишком интенсивный спорт. Как наш образ жизни влияет на спину и кости?

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Сидячая работа, нехватка движения и проблемы с позвоночником: как современный образ жизни разрушает нашу спину

По данным внутреннего исследования венгерской сети Mozgás Klinika, 56% опрошенных респондентов имеют продолжительные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, при этом более половины из них работают в офисном или сидячем формате.

Масштаб проблемы на самом деле глобальный. По статистике Всемирной организации здравоохранения, разные патологии суставов и позвоночника имеют 1,7 миллиарда человек по всему миру. Боль в пояснице является одной из ведущих причин потери трудоспособности: если в 2020 году от нее страдали 619 млн человек, то уже к 2050 году ее будут иметь 843 млн человек.

В то же время в ВОЗ отмечают, что боль в спине не всегда тождественна грыже: примерно в 90% случаев невозможно выявить единственную конкретную анатомическую причину.

Типичный сценарий для большинства активных людей — многочасовое сиденье перед монитором и изнурительная тренировка раз в неделю, которая должна компенсировать сидячий образ жизни. Такой контраст только вредит суставам и связкам. Кроме боли в пояснице, стремительно растет количество жалоб на боль в шее, суставах и плечах.

Не все люди имеют возможность попасть к врачам, ведь кто-то живет слишком далеко, а у кого-то в городе или селе врача нет вообще. Впрочем, и в больших городах записаться к нужному специалисту бывает непросто. Большинство пациентов обращаются за медицинской помощью слишком поздно — когда боль начинает мешать нормальному сну, домашним делам и исполнению профессиональных обязанностей. На самом же деле ключом к сохранению здоровья является преждевременная профилактика и умеренные, но системные нагрузки.

«Цель состоит не в том, чтобы каждый стал профессиональным спортсменом, а в том, чтобы тело находилось в форме, достаточной для ежедневных нагрузок», — отмечает основательница и главный специалист Mozgás Klinika Сентивань Рита.

Межпозвоночная грыжа: что с ней делать

При возникновении дискомфорта нужно как можно быстрее определить проблему и начать терапию, пока проблемное состояние не начнет прогрессировать. К примеру, если у вас есть грыжа, это не значит, что вам точно придется делать операцию. В большинстве случаев врачи предпочитают консервативное лечение — персонализированный комплекс ЛФК и мануальную терапию.

Все ваши этапы лечения и спорта должны быть только с разрешения врача. Главный совет реабилитологов — изменить подход к собственному телу: не ждать затяжных приступов боли, а внедрять регулярную разминку, делать паузы во время сидения и контролировать ежедневный уровень нагрузок.

Что нужно знать о межпозвоночной грыже и других болях в шее

Патология появляется из-за повреждения наружного волокнистого кольца диска, через которое выпячивается внутреннее гелеобразное ядро. Боль и утомление появляются только тогда, когда это выпячивание начинает давить на нервные окончания.

При поясничной грыже боль обычно отдает в ягодицу, бедро или даже стопу, также вы можете ощущать слабость в ноге. Если у вас шейная грыжа, дискомфорт распространяется на плечевой пояс и руки. Любое напряжение, в частности кашель, может усугублять неприятные ощущения.

Главными причинами появления грыж являются естественный износ и потеря влаги межпозвонковых дисков с возрастом. Ситуацию усугубляют подъем тяжелых вещей, избыточный вес, курение, генетика и малоподвижный образ жизни.

Если боль в спине сопровождается расстройствами мочеиспускания, онемением участка промежности или резкой потерей силы в ногах или руках, срочно обратитесь к врачу.

В большинстве случаев организм может самостоятельно уменьшить воспаление и частично компенсировать выпячивание. Лечение состоит в грамотном обезболивании и курсе лечебной физкультуры.

Умеренные нагрузки, такие как прогулки или специальная гимнастика, значительно ускоряют выздоровление. В остром периоде любые интенсивные тренировки прекращают, а возвращаться к атлетике или активному спорту можно только под контролем реабилитолога.

Нередко у людей, которые много работают за компьютером или смартфоном, сильно болит шея. Боль часто вызывает обычное перенапряжение мышц, которое ошибочно путают с грыжей. Однако если боль сопровождается онемением конечностей и длится неделями, это повод срочно посетить врача.

Чтобы защитить свой позвоночник, регулярно меняйте позу за рабочим столом, поднимите монитор на уровень глаз, больше ходите пешком и овладейте безопасной техникой подъема тяжелых предметов.

Вызывает ли сидячая работа варикоз

Напомним, варикозное расширение вен возникает из-за дисфункции венозных клапанов и обратного оттока крови. Сидячая работа не является первопричиной болезни, но существенно повышает риск ее развития: длительное сидение без движения снижает работу «мышечной помпы», замедляет циркуляцию и создает дополнительное давление на стенки сосудов.

Среди других факторов развития варикоза флеболог Владислав Горбовец называет генетическую предрасположенность, возраст, избыточный вес и гормональные колебания.

Из-за сидячего образа жизни могут появляться такие симптомы как отеки, тяжесть в ногах и видимые вены. Для профилактики нужно делать регулярные перерывы, выполнять разминку, больше ходить и использовать компрессионные чулки. При прогрессировании заболевания оптимальным решением является малоинвазивная операция эндовенозной сварки.

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