Как быстро снизить тревожность и успокоиться: психолог дал советы

Вернуться в состояние "здесь и сейчас" помогут простые действия.

Когда тревожные мысли начинают навязчиво появляться в обычных делах, без реальной угрозы, важно вернуться в состояние "здесь и сейчас".

Об этом рассказала психолога Елена Шершнева в эфире КИЕВ24.

"В этом нам помогают наши сенсорные ощущения, мы можем взять стакан холодной воды и почувствовать, что да, я здесь, сейчас со мной ничего не происходит плохого, я дышу, я сижу, я смотрю по сторонам", — отметила эксперт.

Шершнева также предлагает эффективный способ борьбы с тревогой — технику отложенной тревоги. Суть метода заключается в том, что вместо того, чтобы постоянно переживать о неприятных или тревожных моментах, мы выделяем специальное время для таких мыслей.

"Например, завтра в 15:00 я сяду и полчаса дам себе подумать обо всех тревожных моментах. До этого я себе это не позволяю, а в определенное время ничем другим не занимаюсь, не отвлекаюсь, сижу и думаю это работает так, что мозг на самом деле устает полчаса сидеть и думать все эти неприятные мысли", - добавила психолог.

Напомним, врач рассказала о современной реальности украинцев и как справиться с ПТСР и хроническим стрессом.

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