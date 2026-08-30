Как снизить риск инфаркта: ученые рассказали, что нужно делать каждый день

Как снизить риск инфаркта

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В кардиологии произошел новый прорыв. Ученые узнали, что состояние наших мышц способно рассказать о риске сердечного приступа гораздо больше, чем считалось ранее. Как показывают результаты свежего научного исследования, опубликованного в Radiology, плотность и качество грудной и спинной мышц выступают прямыми индикаторами здоровья сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Как состояние мышц показывает здоровье сердечно-сосудистой системы

Ученые проанализировали рутинные томографии 1722 взрослых пациентов со средним возрастом 58 лет, привлекая для точного анализа тела искусственный интеллект. 10-летнее наблюдение за участниками выявило прямую закономерность: на каждые 10 пунктов увеличения плотности мышц вероятность развития сердечного приступа снижалась в среднем на 31%.

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Кроме того, зафиксировано, что пациенты с высоким качеством мышц имели значительно более низкий общий риск смертности в течение 10-летнего периода.

Секрет кроется не в самой массе или рельефности тела, а в качестве тканей. Здоровый мускул содержит минимальное количество внутримышечного жира, в то время как его избыток прямо коррелирует с инсулинорезистентностью, скрытыми хроническими воспалениями и нарушением метаболизма.

В то же время, эластичная и плотная мускулатура действует как активный орган обмена веществ, поддерживая тонус сосудов. Хотя компьютерная томография грудной клетки не предназначена для рутинного скрининга мышц, эти алгоритмы позволяют извлекать максимум скрытой информации из уже имеющихся медицинских снимков.

Увеличить функциональные показатели и качество волокон можно в любом возрасте благодаря коррекции образа жизни. Эксперты советуют не ждать возрастного угасания силы и обращать внимание на регулярную активность. Среди наиболее эффективных методов выделяют постепенные силовые упражнения — отжимание от стены или пола, тяга с эспандером два-три раза в неделю.

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Также ученые советуют иметь умеренные кардионагрузки типа ходьбы или плавания, полноценное восстановление и сбалансированное питание. В вашем рационе должно быть достаточное количество качественного белка из рыбы, яиц, постного мяса или растительных источников, а также богатые клетчаткой овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Ограничьте потребление трансжиров и ультраобработанной пищи.

Мышцы служат маркером общего биологического состояния организма, а такие простые вещи, как сила рукопожатия или скорость ходьбы, часто говорят о жизненном ресурсе лучше, чем весы.

Ваш уровень физической подготовки работает в синергии с отказом от курения, контролем давления и сахара. Все это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Какая утренняя привычка провоцирует сердечный приступ

Напомним, что ишемическая болезнь сердца остается одной из самых распространенных причин смертности, а главным скрытым провокатором сердечных приступов врачи называют утреннюю малоподвижность.

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По словам кардиолога Саны Садоксаи, привычка после пробуждения сразу оставаться неактивными — например, листать телефон или сидеть — держит тело в состоянии высокого воспаления и способствует развитию метаболических нарушений. Чтобы защитить сердце, специалист советует уделять всего 5–7 минут утренней активности типа растяжки или быстрой ходьбы для улучшения кровообращения.

Для снижения риска сердечного приступа эксперты рекомендуют отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, соблюдать сбалансированный рацион с большим количеством клетчатки, овощей и фруктов, а также уделять по меньшей мере 150 минут в неделю умеренным аэробным нагрузкам.

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