Как снизить риск развития деменции: эксперт назвал простой способ

Ежедневное употребление орехов может снизить риск развития заболеваний мозга / © Getty Images

Добавив этот простой продукт в свой рацион вы сможете снизить риск развития деменции. Известный гастроэнтеролог раскрыл свой любимый перекус, который, по мнению ученых, является мощным средством для защиты мозга от опасных болезней.

Об этом пишет Daily Express.

Гастроэнтеролог Саурабх Сети, ссылаясь на научные данные, утверждает: если употреблять 30 граммов несоленых орехов ежедневно, то таким образом можно снизить риск развития деменции и других серьезных заболеваний мозга.

Эксперт пояснил, что орехи являются источником питательных веществ и содержат множество биологически активных соединений, включая антиоксиданты, клетчатку и ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на здоровье мозга и кишечника.

Орехи / © Pixabay

Сети отметил, что употребление этого продукта добавляет разнообразия вашему рациону. Также специалист отметил, что небольшая горсть орехов обычно содержит около 200 калорий, что делает их достаточно полезной закуской.

В свою очередь врач Сети отметил, что употребление орехов принесет пользу только в том случае, если они являются частью здорового питания и образа жизни.

В то же время британские специалисты предупреждают:

если у вас аллергия на арахис или орехи, избегайте их, если врач не разрешил иное;

при проблемах с глотанием орехи могут вызвать удушье, поэтому их следует остерегаться;

тем, кто имеет склонность к камням в почках, следует избегать орехов с высоким содержанием оксалата (например, кешью и бразильских);

людям с высоким давлением лучше ограничивать или не есть соленые орехи из-за большого количества соли.

Ранее британский профессор Джун Эндрюс поделилась личным опытом борьбы с деменцией. Она назвала восемь вещей, которые делает каждую неделю для защиты мозга.

