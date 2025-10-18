Как снизить риск сердечного приступа: кардиолог назвал четыре простых шага

Правильное питание и отказ от школьных привычек могут улучшить здоровье сердца / © Getty Images

Сердечный приступ- это внезапное и опасное для жизни состояние, вызванное прекращением кровоснабжения сердечной мышцы. Без немедленной медицинской помощи такое состояние может иметь серьезные последствия или даже привести к летальному исходу. Известный кардиолог поделился самыми эффективными способами снижения этой угрозы.

Об этом пишет Daily Express.

Кардиолог Мохаммед Ало рассказал, что некоторые факторы, способствующие сердечному приступу, находятся вне контроля человека, такие как наша генетика.

Однако он отметил, что есть некоторые изменения образа жизни, которые мы все можем внести, чтобы улучшить здоровье нашего сердца.

Мохаммед Ало рассказал о четырех практических шагах, как можно предотвратить сердечный приступ.

1.Придерживайтесь диеты

Доктор Ало советует улучшить питание, придерживаясь, например, средиземноморской диеты.

Он предлагает добавить больше фруктов, овощей, растворимой клетчатки и рыбы в свой рацион. Особенно важно заменить насыщенные жиры оливковым маслом.

Научно доказано, что стиль питания, богатый цельнозерновыми продуктами, полезными жирами, орехами, семенами и бобовыми, улучшает здоровье сердца, снижает риск диабета, деменции и артрита, а также помогает контролировать вес.

2.Откажитесь от курения

По данным Британского фонда сердца, курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты советуют, отказаться от этой вредной привычки, чтобы снизить риск сердечного приступа.

3.Контролируйте вес своего тела

Доктор Ало рекомендует держаться приближенного веса тела, который ближе к оптимальному. По его словам, избыточный вес является одной из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

4.Занимайтесь спортом

Национальная служба здравоохранения рекомендует не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю для поддержания хорошего здоровья.

«Это все то, что вы можете делать, чтобы улучшить свое здоровье и уменьшить риск, несмотря на вашу генетику. Очевидно, что мы не можем изменить вашу генетику», — добавил врач Ало.

Эксперты отмечают, что каждый, кто беспокоится о своем сердечно-сосудистом здоровье, должен своевременно проходить медобследование и при необходимости обращаться к врачам.

Ранее американский врач Эрик Берг рассказал, как распознать признаки инсультаза несколько дней до его появления.

