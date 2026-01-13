Как снизить уровень холестерина без лекарств: врачи назвали лучшие продукты для здоровья сердца

Как снизить уровень холестерина без лекарств: / © Credits

Сбалансированный рацион является ключевым инструментом для контроля показателей здоровья сердца. Эксперты назвали перечень конкретных продуктов, которые способны естественным образом и наиболее эффективно снижать уровень холестерина в крови.

Об этом пишет Daily Express.

Большинство специалистов по правильному питанию советуют есть овсянку, орехи, фасоль, чечевицу и полезные жиры.

Овсянка — главный продукт, содержащий растворимую клетчатку бета-глюкан, которая является ключевой для снижения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

ЛПНП — это «плохой» холестерин. Он накапливает лишние жиры в организме. ЛПВП — это «хороший» холестерин. Он забирает лишнее из крови и относит обратно в печень, чтобы организм мог от этого избавиться.

Британский врач Навид Асиф объясняет, что холестерин — это «воскообразное, жироподобное вещество, которое присутствует в каждой клетке тела». Оно необходимо для выработки гормонов, витамина D и соединений, способствующих пищеварению. Однако избыток «плохого» холестерина может привести к накоплению бляшек в артериях и другим проблемам со здоровьем, таким как атеросклероз.

«Повышенный уровень холестерина может значительно увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное накопление холестерина в артериях может вызвать атеросклероз — состояние, характеризующееся затвердением и сужением артерий, что нарушает кровообращение. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфаркты и инсульты», — подчеркнул врач.

Однако регулярная физическая активность, поддержание здорового веса, ограничение употребления алкоголя и отказ от курения (если вы курите) — все это может помочь снизить повышенный уровень холестерина. Однако по словам эксперта, изменения в вашем рационе часто являются самым простым первым шагом.

Врач Сайра Бано с многолетним клиническим опытом подчеркивает, что основой борьбы с «плохим» холестерином является растворимая клетчатка и полезные жиры. По ее словам, лидерами в этом списке являются овсяная и ячневая каша, поскольку только 3 г их клетчатки (бета-глюкана) в день существенно улучшают показатели крови.

Также она советует добавить в свой рацион:

бобовые, овощи и фрукты : ежедневное употребление фасоли, чечевицы, нута, а также яблок, цитрусовых и баклажанов помогает организму эффективно выводить лишний холестерин;

орехи и семена : горсть миндаля или грецких орехов (30 г) и 1-2 ложки льна или чиа обогащают рацион полезными жирами;

сою и полезные замены: тофу, соевое молоко и замена сливочного масла на оливковое или рапсовое масла помогают защитить сердце.

Британские врачи Адам Стейтен и Ричард Эллисон отмечают, что лучший способ нормализовать холестерин — это средиземноморская диета и регулярная активность.

Они рекомендуют заменить красное мясо и сливочное масло на жирную рыбу, авокадо и оливковое масло. Специалисты советуют ежедневно употреблять не менее пяти порций овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов (каши, чечевицу). Это поможет снизить уровень «плохого» холестерина на 5-10%.

Также стоит сократить потребление насыщенных жиров до 20-30 г в сутки, а также минимизировать употребление соли и сахара.

Кроме того, необходимо уделять не менее 150 минут в неделю умеренным упражнениям (быстрая ходьба, велосипед) и дважды в неделю иметь силовые тренировки.

