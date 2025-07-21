Как снизить влияние стресса на здоровье после обстрелов: рекомендации врача

Врач дала советы, как справиться со стрессом / © Pixabay

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Российские обстрелы, бессонные ночи и постоянный стресс серьезно влияют на здоровье украинцев. Такие состояния могут вызывать мигрени, слабость и другие физические и психоэмоциональные нарушения.

Об этом рассказала врач-невролог Маргарита Прохорова в эфире КИЕВ24.

«Бессонные ночи после российских атак и стресс могут негативно влиять на наш организм и вызвать мигрени, слабость и т.д.», — объясняет специалист.

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Чтобы немного облегчить состояние, врач советует вносить небольшие, но важные изменения в ежедневный ритм жизни. «Смотрите, если чувствуем усталость, если есть возможность, надо добавлять в свою повседневную жизнь прогулки на свежем воздухе, хотя бы 15-20 минут. Ограничить использование гаджетов, то есть давать себе больше отдыха. Достаточно употреблять воды в течение дня и также стараться не пропускать питание, потому что голод будет только ухудшать состояние», — отмечает она.

Отдельное внимание невролог обращает на употребление кофеина, который многие считают «спасительным».

«И ограничить кофеин, то есть кофе нам тут может немного сыграть не на пользу, потому что еще больше может повысить давление, пульс и спровоцировать, например, боль в голове или другие неприятные симптомы с точки зрения неврологии и не только», — предостерегает Прохорова.

Еще один популярный совет в периоды тревожности — употребление магния. Но и здесь врач просит быть осторожными.

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«Многие используют препараты магния в лечении стресса, депрессии, тревожности и так далее. Это как бы и так, и не так одновременно, потому что не сам магний влияет, а именно соединение — какой этот магний. То есть цитрат, лиценат — это определяет врач. Все пьют В6. Никто же не читает состав, то есть все считают, что магний — панацея. А на самом деле не сам магний, а какую молекулу вы туда прицепили — вот такое и будет действие этого магния», — объясняет она.

Самолечение, по ее словам, может навредить. «Я бы не давала каких-то общих рекомендаций медикаментозных для всех людей, потому что, опять же, не забывайте — разный возраст, разный пол, разные сопутствующие заболевания, аллергии, непереносимости — это все может навредить», — подчеркивает врач.

По ее совам, стресс сам по себе не является болезнью, но способен запускать ряд проблем в теле.

«Стресс не является причиной, он дает такой толчок, он провоцирует что-то в нашем теле — какие-то неприятные ощущения, боли, расстройства желудка и так далее. Обращайтесь к врачу, проговаривайте это с врачом, и врач, в зависимости от вашей потребности, подберет медикаменты. А само лечение — это не выход из ситуации», — заключает невролог Маргарита Прохорова.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 21 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву дронами и ракетами. В результате атаки погиб один человек, в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и масштабные пожары. В частности, пострадала Лукьяновка — под удар попала и станция метро «Лукьяновская».