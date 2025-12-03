- Дата публикации
Как сохранить идеальную память в пожилом возрасте: невролог раскрыл секрет
Известный невролог утверждает: для того, чтобы сохранить ясный ум в преклонном возрасте, вам не обязательно ежедневно разгадывать судоку.
Американский невролог проанализировал данные пожилых людей с идеальной памятью и обнаружил одну общую черту. Эксперт утверждает, что этот простой образ жизни является ключом к сохранению остроты умаи когнитивных функций.
Об этом пишет Daily Express
В видеоролике, опубликованном в социальной сети TikTok, доктор Байбинг Чен (в соцсетях известен как Dr Bing) описал методы поддержания здоровья мозга во время процесса старения.
«Наука показывает, что 80-летние или 90-летние люди, которые имеют хорошую память часто имеют одну общую черту. Если вы слышали термин «суперстарение мозга» — он используется для описания пожилых людей, которые могут думать и запоминать вещи так же как человек в 30-40 возрасте. Как невролог, иногда вижу таких людей в своей клинике», — рассказал доктор Бинг.
Он отметил, что поддержание социальных связей является решающим аспектом их образа жизни.
«И хотя физические упражнения и правильное питание очень важны, однако объединяет таких людей то, что они остаются социальными. Недавние исследования показали, что у них более толстая часть мозга, которая называется передней поясной корой. Она связана с эмоциями, вниманием и социальными связями», — отметил невролог.
По его словам, ключевым открытием стало то, что самый острый ум имели те пожилые люди, которые поддерживали прочные и значимые социальные связи.
Невролог сравнил такое взаимодействие с «комплексной тренировкой» для мозга, объясняя, что общение активирует целые сети мозга, ответственные за память, внимание и эмпатию. Глубокие отношения также имеют биохимический эффект: они снижают уровень гормона стресса (кортизола) и повышают «защитные» вещества — окситоцин и дофамин, что, в конечном итоге, помогает сохранить физическую структуру мозга.
«Поэтому, если вы хотите сохранить свой мозг молодым, не просто разгадывайте кроссворды или судоку каждый день. Вместо этого — звоните друзьям, общайтесь, смейтесь и оставайтесь на связи, потому что это один из самых сильных предикторов сохранения сообразительности с возрастом», — добавил Чен.
Слова невролога подтверждает и «Общество Альцгеймера». Эта организация предупреждает, что одиночество может повысить риск развития деменции примерно на 60%.
Однако эксперты отмечают: трудно точно определить эту цифру, потому что ученые до сих пор не уверены, является ли одиночество причиной деменции, или оно уже является следствием болезни.
В любом случае, вывод один: активное общение помогает снизить риск деменции.
