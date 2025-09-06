Как сохранить молодость и здоровье после 40 лет: диетологи назвали 7 лучших продуктов

После 40 лет следует позаботиться о хдоровом питании. / © pixabay.com

После 40 лет многие начинают по-новому задумываться о своем здоровье. Хронические заболевания, связанные со старением, такие как проблемы с сердцем, суставами или деменция и нарушения зрения, когда-то казавшиеся далекой перспективой, теперь выходят на первый план. И хотя не существует «волшебной» пищи , которая может вернуть время вспять, переход к здоровым привычкам в 40 лет может помочь снизить риск этих заболеваний и обеспечить полноценную жизнь в 50, 60 и даже в глубокой старости.

Об этом пишет издание EatingWell со ссылкой на советы ведущих диетологов.

Почему питание после 40 лет особенно важно

После 40 лет организм человека начинает претерпевать определенные изменения. Это и замедление обмена веществ, и уменьшение мышечной массы, и повышение рисков воспалительных процессов. Правильный рацион обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, которые помогают предотвратить или отсрочить возрастные заболевания.

К примеру, употребление оливкового масла может снизить риск смерти от деменции на 28%. Этот эффект связан с ее богатством полифенолы, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Когда человек входит в средний возраст, важно также заботиться о здоровье костей. Добавление в рацион продуктов, богатых витамином К, может значительно укрепить их. Кроме того, микробиом кишечника играет критическую роль в снижении риска хронических заболеваний и сорок лет — идеальное время для его оптимизации. Исследования показали, что люди, которые остаются здоровыми в преклонном возрасте, чаще имеют разнообразный микробиом кишечника.

Топ-7 продуктов для долголетия

Эксперты по здоровому питанию называют эти семь продуктов, которые обязательно должны быть в рационе человека после 40 лет.

Оливковое масло. Является основой средиземноморской диеты и известна своими противовоспалительными свойствами. Она богата полезными жирами и полифенолами, которые помогают бороться с воспалением — основным фактором развития возрастных болезней. Орехи. Это не просто здоровая закуска, а источник многочисленных преимуществ для здоровья. Употребление орехов снижает риск развития диабета 2-го типа, заболеваний сердца и некоторых видов рака. Одно из исследований показало, что женщины, употреблявшие три порции орехов в неделю, чаще относились к категории здоровых долгожителей. Больше пользы приносят именно грецкие орехи. Темная листовая зелень. Листовая зелень, например рукола, шпинат, капуста и мангольд, необходима после 40 для поддержания когнитивных функций, здоровья сердца и прочности костей. Она является богатым источником фолата и антиоксидантов. "Включение темной листовой зелени в рацион – это простой, но мощный способ инвестировать в свое здоровье в долгосрочной перспективе", – отмечает диетология Сара Нэш. Семена льна. Добавление молотых семян льна в каше или полосе – это простой способ получить больше клетчатки и других питательных веществ. Две столовые ложки семян льна обеспечивают около 4 граммов клетчатки, что составляет примерно 14% суточной нормы. "Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить хроническое воспаление - то, что с возрастом, как правило, растет", - объясняет диетология Кейтлин. Густой йогурт (греческий тип). Пробиотики в йогурте помогают поддерживать здоровье микробиомы кишечника. Густой йогурт также обеспечивает большее количество белка, что помогает минимизировать потерю мышечной массы, которая прогрессирует после 40 лет. Он также является хорошим источником холина, который согласно исследованиям связан с улучшением здоровья мозга. Ягоды. Ягоды богаты антиоксидантами, необходимыми для борьбы с окислительным стрессом и воспалением. Регулярное употребление ягод защищает мозг от отрицательного влияния старения. Рекомендуется употреблять как свежие, так и замороженные ягоды. Жирная рыба. Это один из самых лучших продуктов для здоровья сердца и мозга. Жирная рыба, как лосось, форель и скумбрия, является отличным источником белка для предотвращения возрастной потери мышц. Кроме того, она богата омега-3 жирами, которые способствуют здоровью сердца и мозга, а также помогают уменьшить воспаление. «Для женщин в возрасте 40 лет эти омега-3 жиры также помогают сбалансировать гормоны и уменьшить тяжесть симптомов, связанных с предменопаузой и менопаузой», —.

Экспертное мнение: что следует помнить

Хотя старение неизбежно, применение более здоровых привычек поможет вам сохранить качество жизни в старшем возрасте. Сорок лет – это прекрасное время, чтобы начать думать о своем здоровье «на перспективу».

Предоставление приоритета здоровому питанию обеспечит ваш организм необходимыми питательными веществами, необходимыми для предотвращения или, по крайней мере, отсрочки возрастных заболеваний.

