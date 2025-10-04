Как сохранить молодость мозга: помогут всего две привычки

Человеческий мозг — это невероятно сложная структура, управляющая всем нашим организмом / © Pixabay

Образ жизни человека может буквально замедлять старение мозга. Оптимизм, качественный сон, поддержка близких и умение справляться со стрессом связаны с тем, что мозг человека выглядит на годы младше паспортного возраста.

Новое исследование опубликовано в Brain Communications.

В исследовании принимали участие 128 человек среднего и пожилого возраста, многие из которых страдали хронической болью в суставах. С помощью МРТ и системы машинного обучения специалисты определяли возраст мозга и сравнивали его с реальным. Разница между ними оказалась значительной: у людей с большим количеством полезных привычек мозг был в среднем на восемь лет моложе. Кроме того, в течение двух лет наблюдения их мозг старел заметно медленнее.

Ученые отметили, что негативно влияли на мозг хроническую боль, стресс. Особенно сильный эффект показали регулярный крепкий сон и покой.

В то же время исследователи заметили, что жирная пища вредит нашему мозгу. Холестерин, накапливающийся в артериях, ограничивает доступ крови к мозгу. В результате нарушенного кровотока ему будет не хватать необходимого для нормального функционирования количества пищи и кислорода.

К тому же нейроны крайне чувствительны к гормонам, вырабатывающим желудочно-кишечный тракт, например инсулин.

Хорошая новость заключается в том, что определенные вещества, например жирные кислоты Омега-3, а также витамины D и B12, тормозят старение мозга.

Это объясняет, почему у пожилых людей, придерживающихся средиземноморской диеты, когнитивные навыки сохраняются на том же уровне, что и у людей на семь с половиной лет младше.

