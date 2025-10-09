Как сохранить память и ясность ума: этот продукт замедляет старение мозга

Ягоды / © Pixabay

Сбалансированное питание — один из ключевых факторов здоровья мозга. Как доказывают ученые, определенные продукты способны не только улучшать когнитивные функции, но и реально замедлять процессы старения.

Об этом стало известно из исследования, опубликованного в издании Annals of Neurology.

Диета, богатая антиоксидантами и растительными соединениями, способствует более медленному старению мозга и защищает от когнитивных нарушений. Доктор медицины Келлианн Ниотис подчеркивает: «То, что мы едим каждый день, может влиять на экспрессию генов и то, как стареет мозг».

Неврологи сходятся во мнении, что среди всех продуктов именно ягоды — черника, малина, ежевика и клубника — лучше всего поддерживают здоровье мозга. Их насыщенные цвета свидетельствуют о высоком содержании флавоноидов, которые уменьшают воспаление и улучшают взаимодействие между клетками мозга.

Антоцианы, содержащиеся в ягодах, обладают выраженным нейропротекторным действием, а витамин С защищает мозговые клетки от окислительного стресса. Например, в стакане клубники — почти 100% суточной нормы этого витамина, а в малине или ежевике — около половины.

Специалисты отмечают, что флавоноиды из черники помогают поддерживать память и предотвращают возрастное снижение когнитивных функций. Участники одного из экспериментов в возрасте от 50 до 65 лет, которые в течение 12 недель ежедневно употребляли порошок черники, продемонстрировали лучшие результаты тестов на память, чем те, кто получал плацебо.

Регулярное потребление ягод также помогает контролировать уровень сахара, холестерина и артериального давления, что напрямую влияет на состояние мозга. Метаболический синдром, наоборот, ускоряет потерю серого вещества и ухудшает когнитивные способности.

Специалисты советуют есть ягоды ежедневно, но небольшими порциями. Их можно добавлять в овсянку, йогурты, салаты или смузи, использовать как натуральный заменитель сахара в десертах или просто есть горсть на перекус.

Поэтому одна чашка ягод в день может стать не только частью здорового меню, но и вкусной профилактикой старения мозга.

Напомним, образ жизни человека может буквально замедлять старение мозга. Оптимизм, качественный сон, поддержка близких и умение справляться со стрессом связаны с тем, что мозг человека выглядит на годы моложе паспортного возраста.