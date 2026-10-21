Как сохранить здоровье сердца: 5 простых изменений в рационе, которые рекомендуют диетологи

Средиземноморская диета: 5 советов диетологов для здоровья сердца / © Credits

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Средиземноморскую диету считают одним из вариантов питания, способствующих поддержанию здоровья сердца. Она предполагает употребление большого количества растительных продуктов, рыбы, нежирных источников белка и полезных жиров. В то же время даже такой рацион следует соблюдать с учетом нескольких правил, отмечают диетологи.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

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Следите за количеством полезных жиров

Оливковое масло, авокадо, орехи, семена и оливки соответствуют принципам средиземноморской диеты, однако они довольно калорийны. Поэтому специалисты советуют следить за размером порций, особенно если человек стремится контролировать или снизить вес.

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Например, сначала можно отмерять масло перед добавлением в блюда, чтобы постепенно привыкнуть к оптимальному количеству.

Отдавайте предпочтение цельным продуктам

Основу средиземноморской диеты должны составлять цельные или минимально обработанные продукты. Готовые и замороженные блюда могут быть удобными и даже иметь маркировку о пользе для здоровья, однако в них иногда содержится много натрия, жиров или добавленного сахара.

Именно поэтому при покупке таких продуктов следует проверять их состав и пищевую ценность.

Замените рафинированные углеводы на цельнозерновые

Белый хлеб и обычные макароны не обязательно полностью исключать из рациона. Однако более полезным выбором могут стать продукты из цельного зерна, которые помогают увеличить количество клетчатки в рационе.

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К таким продуктам относятся цельнозерновой хлеб, ячмень, киноа и бобовые.

Не переоценивайте пользу вина

Вино традиционно ассоциируется со средиземноморским образом питания, однако это не означает, что его обязательно нужно включать в рацион. Чрезмерное употребление алкоголя, в частности вина, увеличивает количество так называемых пустых калорий.

Не ограничивайтесь только питанием

Средиземноморский подход — это не только набор продуктов. Его также связывают с регулярной физической активностью, отдыхом, снижением уровня стресса и неспешными приемами пищи.

Специалисты рекомендуют включать в повседневную жизнь простую физическую активность, например ходьбу, находить время для отдыха, а также чаще обедать вместе с семьей или друзьями. Такие привычки могут усилить положительный эффект сбалансированного питания.

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Напомним, ранее мы сообщали, что алкоголь не только угнетает работу нервной системы, но и может вызывать разрушение связей между нейронами. Исследование, опубликованное в журнале Immunity, раскрыло роль иммунных клеток мозга и белка MyD88 в этом процессе.

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