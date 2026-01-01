- Дата публикации
Как сохранить зубы здоровыми во время праздников: простой совет стоматолога, который спасет вашу эмаль
Липкие конфеты и глинтвейн являются главными врагами вашей улыбки во время зимних праздников. Эксперт рассказала, как обычный стакан воды после приема пищи может предотвратить эрозию эмали и потерю пломб.
Многие люди привыкли следить за фигурой на праздники, однако забывают о здоровье зубов. Стоматолог рассказала о простой привычке, которую необходимо выполнять каждый раз после употребления пищи, чтобы сохранить зубы здоровыми до конца праздничного сезона.
Об этом пишет The Mirror.
Праздничные лакомства и газировка часто разрушают эмаль. Чтобы не иметь проблем с зубами, стоматолог Мала Сабхарвал советует внедрить одну простую ежедневную привычку.
«Не стоит чистить зубы сразу после того, как вы съели что-то сладкое или кислое. Это ошибка, которая вредит эмали. Лучше просто прополощите рот чистой водой и подождите немного, чтобы зубы имели время восстановиться», — советует Мала.
По ее словам, этот метод поможет защитить ваши зубы, ведь вода разжижает вредные кислоты, которые содержатся во многих продуктах питания и напитках. Кроме того, это может способствовать уменьшению эрозии эмали и риска возникновения кариеса.
Как отмечает Мала, наибольшей угрозой для здоровья зубов во время праздников являются ириски и липкие конфеты, поскольку они часто вырывают пломбы и старые коронки. Стоматолог советует избегать таких лакомств, а если вы все же решили съесть что-то сладкое, обязательно пейте много воды сразу после приема пищи, чтобы смыть сахар.
Также важно отказаться от постоянных сладких перекусов и употреблять десерты только во время основного приема пищи, завершая его стаканом воды для защиты эмали.
«Такой же метод (полоскание рта чистой водой — Ред.) следует применять и после употребления глинтвейна, поскольку кислотность этого напитка может повредить эмаль зубов», — отметила стоматолог.
В то же время специалист рекомендует использовать соломинку, когда вы употребляете подобные напитки, чтобы уменьшить вероятность появления темных пятен на зубах.
