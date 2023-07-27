Как создать собственный рецепт счастья: гормоны радости и любви

Каждый из нас хочет быть радостным, счастливым и уверенным в своих силах. За радость, удовлетворение и уверенность в себе отвечают гормоны счастья, которые производит наш мозг. Их также называют «молекулами любви» и «гормонами успеха», потому что они отвечают за наше хорошее настроение, чувства, проявления доброты и заботы. Благодаря им у нас повышается уровень энергии, мы находимся в «ресурсном состоянии», мотивированы и уверены в том, что делаем. Действие гормонов счастья побуждает нас к активности и решительности или вызывает страх поражения – это зависит от психотипа человека. Как научиться контролировать уровень гормонов счастья в организме – читайте дальше.

Виды гормонов счастья

Эндорфины – гормоны удовольствия и счастья, производимые в процессе коротких видов деятельности, приносящие мгновенное удовольствие. Уровень этого гормона в организме повышается, когда мы едим, тренируемся, встречаемся с друзьями или коллегами.

– гормоны удовольствия и счастья, производимые в процессе коротких видов деятельности, приносящие мгновенное удовольствие. Уровень этого гормона в организме повышается, когда мы едим, тренируемся, встречаемся с друзьями или коллегами. Дофамин – гормон, относящийся к «системе вознаграждений» в нашем мозгу. Когда человек выполняет свою работу с удовольствием, мозг производит этот гормон. Если мы получаем отличный результат от своих достижений, дофамин будет мотивировать повторять этот результат снова и снова. Выработка дофамина связана с положительными ощущениями, обучением, запоминанием и функцией движения. Этот гормон является ключевым в процессе ассоциативного мышления. От его выработки зависит наш интерес, эмоциональное состояние и способность рисковать. Если этого гормона не хватает, мы теряем мотивацию к работе и обучению, у нас возникает апатия, можем даже впадать в депрессивные состояния.

– гормон, относящийся к «системе вознаграждений» в нашем мозгу. Когда человек выполняет свою работу с удовольствием, мозг производит этот гормон. Если мы получаем отличный результат от своих достижений, дофамин будет мотивировать повторять этот результат снова и снова. Выработка дофамина связана с положительными ощущениями, обучением, запоминанием и функцией движения. Этот гормон является ключевым в процессе ассоциативного мышления. От его выработки зависит наш интерес, эмоциональное состояние и способность рисковать. Если этого гормона не хватает, мы теряем мотивацию к работе и обучению, у нас возникает апатия, можем даже впадать в депрессивные состояния. Окситоцин – это гормон, который несет ответственность за социализацию и налаживание отношений с другими людьми. Он производится во время активных социальных контактов, объятий и поцелуев. Это так называемая «молекула любви». Окситоцин повышает уровень доверия, сострадания и близости в отношениях между людьми, мотивирует нас к проявлениям доброты и заботы.

– это гормон, который несет ответственность за социализацию и налаживание отношений с другими людьми. Он производится во время активных социальных контактов, объятий и поцелуев. Это так называемая «молекула любви». Окситоцин повышает уровень доверия, сострадания и близости в отношениях между людьми, мотивирует нас к проявлениям доброты и заботы. Серотонин – гормон, повышающий нашу самооценку, помогает сосредотачиваться и расслабляться. Он также отвечает за благополучие человека, стимулирует мотивацию к достижениям, повышение статуса, дальнейшее продвижение в работе и обучении. Серотонин является участником многих процессов в нашем организме: контролирует аппетит, уравновешивает настроение, сон и боль, а также регулирует сексуальное влечение.

Как научиться управлять гормонами счастья

Чтобы создать рецепт счастья, нужно научиться контролировать уровень гормонов в организме. Это вполне реально. Наше поведение и образ жизни могут оказывать влияние на гормональный баланс организма, поэтому мы способны изменять свой гормональный профиль.

Здоровое питание. Следует уменьшить потребление сахара и отказаться от алкоголя. Поскольку они влияют на повышение утомляемости и уровня кортизола, это может провоцировать бессонницу и депрессию.

Следует уменьшить потребление сахара и отказаться от алкоголя. Поскольку они влияют на повышение утомляемости и уровня кортизола, это может провоцировать бессонницу и депрессию. Физическая активность. Активный образ жизни повышает уровень гормонов счастья и снижает чувство раздражительности и стресса.

Активный образ жизни повышает уровень гормонов счастья и снижает чувство раздражительности и стресса. Медитативные практики, объятия, новые впечатления и смех повышают уровень серотонина. Поэтому очень важно встречаться с друзьями, путешествовать, заводить новые знакомства.

повышают уровень серотонина. Поэтому очень важно встречаться с друзьями, путешествовать, заводить новые знакомства. Постановка целей. Нужно иметь свою цель и идти к ней. Начинать следует с маленьких целей, каждый раз повышая планку. Удовлетворение от результата будет повышать уровень дофамина в организме, что усилит мотивацию к новым достижениям.

Нужно иметь свою цель и идти к ней. Начинать следует с маленьких целей, каждый раз повышая планку. Удовлетворение от результата будет повышать уровень дофамина в организме, что усилит мотивацию к новым достижениям. Ровная осанка. Язык тела оказывает большое влияние на уровень дофамина и эндорфинов в организме. Наша неровная поза выдает чувство неуверенности и нервозности, тем самым мы посылаем сигналы окружающим. Другие люди считывают нас как робкую и нерешительную личность. Поэтому наша осанка всегда должна быть равной – это усиливает уверенность в себе, решительность и мотивацию к действиям.

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