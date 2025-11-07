Как спасти кожу зимой: пять ключевых продуктов, которые вернут лицу сияние и эластичность

Эксперты назвали пять простых продуктов, которые помогают улучшить состояние кожи зимой / © Associated Press

Реклама

С наступлением холодных месяцев многие из нас замечают, что наша кожа начинает становиться сухой, стянутой или тусклой. Резкие перепады температур, ветер и низкая влажность могут свести на нет все ваши усилия по уходу. Эксперты отмечают, что помочь решить эту проблему могут простые продукты, которые есть в каждом супермаркете.

Об этом пишет Daily Express.

Эксперт по здоровью и уходу за кожей Риса Фоммачан из «Landys Chemist» отмечает для того, чтобы поддержать свое здоровье зимой важно уделить внимание своему рациону.

Реклама

Специалист объяснила, что продукты, богатые витамином С, антиоксидантами и полезными жирами, помогают вырабатывать коллаген и удерживать влагу, борясь с воспалениями. Дополнительно витамины D и C (в добавках) уменьшают воспаление и обезвоживание.

Эксперты рассказали о пяти ключевых продуктах, которые стоит добавить в свое ежедневное меню для того, чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей в холодное время года.

Киви

Киви — это небольшой, но чрезвычайно полезный фрукт, который является настоящим источником витамина С.

Этот витамин необходим для выработки коллагена, который помогает сохранить кожу эластичной и разгладить мелкие морщинки.

Реклама

Зимой, когда кожа страдает от холода и сухого воздуха в помещениях, киви усиливает естественную защиту и поддержку вашего организма.

Батат

Батат богат бета-каротином, который организм превращает в витамин А (также известный как ретинол). Этот витамин играет ключевую роль в поддержании гладкости и здоровья кожи, поскольку он стимулирует обновление клеток. Это помогает эффективно бороться с тусклостью и шелушением — типичными проблемами, которые возникают во время холодной зимы.

Черника

Черника наполнена антиоксидантами, такими как антоцианы. Эти вещества помогают защитить клетки кожи от оксидативного стресса, вызванного загрязнением, воздействием ультрафиолета и отоплением помещений.

Также эти антиоксиданты уменьшают воспаление и помогают поддерживать яркий цвет лица, противодействуя покраснению и раздражению, которые часто возникают зимой.

Реклама

Авокадо и брокколи

Авокадо является прекрасным источником полезных жиров и витамина Е, которые необходимы для укрепления кожного барьера и удержания влаги. Это предотвращает сухость и сохраняет кожу мягкой и эластичной даже в самых сухих условиях. В то же время брокколи, насыщенное витамином С, К и сульфорафаном, активно уменьшает воспаление, защищает клетки от вредного воздействия окружающей среды и поддерживает синтез коллагена.

Конечно, только питание не решит всех проблем, ведь зима требует комплексного ухода за кожей. Холодный воздух, низкая влажность и центральное отопление затрудняют удержание влаги кожей, поэтому поддержка водного баланса является критически важной.

Эксперты советуют не только пить много воды и правильно питаться, но и регулировать температуру воды в душе и не злоупотреблять пилингом, поскольку эти факторы могут дополнительно повредить кожный барьер.

Ранее диетологи назвали пять безалкогольных напитков, которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают организму восстановиться

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.