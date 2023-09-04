Как стресс влияет на организм и возможно ли его вылечить: опасные болезни и как уберечься

Стресс влияет почти на каждую систему нашего организма, что приводит к изменениям в поведении, работоспособности, настроении и общем психическом и физическом здоровье человека. А еще он способен вызвать опасные болезни.

Об этом говорится в статье yahoo.com.

Большинство людей испытывали стресс в определенный момент своей жизни. На самом деле, 33% взрослых сообщают, что чувствуют себя подавленными стрессом почти каждый день. В небольших дозах стресс – это не всегда плохо. Но хронический (длительный) стресс часто имеет негативные последствия для здоровья.

Типы стресса

Хотя каждый человек время от времени испытывает стресс, не все виды стресса одинаковы. Существует два основных типа стресса: острый (кратковременный) и хронический (длительный).

Острый стресс – это кратковременный стресс. Как правило, острый стресс – это вызов или неудобство, с которыми вы обычно сталкиваетесь в повседневной жизни. Этот тип стресса запускает естественную реакцию организма на стресс, но эта реакция со временем истечет, как только вы устраните причину или стрессовая ситуация закончится. Забыть ключ от дома на работе, опоздать на встречу или столкнуться с неожиданным препятствием (например, застрять в пробке) – все это примеры острого стресса. Хотя такие ситуации могут казаться неприятными или разочаровывать, стрессоры, вызывающие острый стресс, обычно легче разрешаются. В таких случаях стрессовая реакция иногда может помочь вам адаптироваться, сохранить бдительность или заострить ваше внимание на сложившейся ситуации.

В отличие от острого стресса, хронический стресс – это реакция организма на длительное стрессовое событие или серию событий. В этих случаях стрессовый фактор является длительным и часто трудно разрешимым. Человек, испытывающий хронический стресс, может иметь меньший контроль над стрессором. Примеры стрессоров, которые могут вызвать хронический стресс, включают: проблемы в семье, насилие, борьба с тяжелыми болезнями, длительный уход за больным человеком, токсический коллектив на работе. Люди, живущие в состоянии хронического стресса, могут также ощущать беспомощность, тревогу, депрессию и негативные последствия для физического здоровья (например, неспособность быстро вылечиться от инфекции или болезни).

Симптомы стресса

Стресс обхватывает все тело. Во время стресса активируются практически все главные системы организма. В частности, нервная система, которая активирует реакцию организма "бей или беги", выделяет гормоны, такие как адреналин и кортизол, когда вы имеете дело со стрессором. Эта реакция организма вызывает как физические, так и психические симптомы, которые могут оказывать влияние на сердце, желудок, мышцы, настроение и мысли.

Физические симптомы стресса . Стресс может вызвать широкий спектр симптомов, влияющих на ваше физическое самочувствие. Они могут включать: учащенное сердцебиение, боли в мышцах, потливость, сухость во рту, одышку, непоседливость, головные боли, усталость.

. Стресс может вызвать широкий спектр симптомов, влияющих на ваше физическое самочувствие. Они могут включать: учащенное сердцебиение, боли в мышцах, потливость, сухость во рту, одышку, непоседливость, головные боли, усталость. Эмоциональные и когнитивные симптомы стресса. Стресс также часто вызывает симптомы, влияющие на ваше психическое здоровье, включая эмоциональное самочувствие и способность мыслить. Эти симптомы могут включать: забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, трудности с принятием решений, изменения в настроении, чувство нервозности, тревоги, печали или депрессии, быстрые мысли, гнев или раздражительность.

Поведенческие симптомы стресса. Из-за стресса, который вы переживаете, вы можете заметить изменения в своем поведении, например: изменения в привычках сна и питания (например, недостаточное количество пищи и сна или избыточное количество пищи и сна), отсутствие интереса к хобби и деятельности, изоляция от социальных ситуаций и близких людей, борьба со стрессом с помощью таких веществ, как алкоголь, наркотики или табак.

Заедание во время стресса

Как диагностируют стресс

Обычно вы можете самостоятельно диагностировать у себя стресс. Нет единого теста, с помощью которого врач может диагностировать стресс. Однако он может использовать опросник или показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений или артериальное давление, чтобы лучше понять ваш текущий и общий уровень стресса. Врач может использовать один из следующих опросников для измерения стресса:

Шкала восприятия стресса (PSS);

Опросник стресса Холмса-Райе (Holmes-Rahe Stress Inventory).

Стресс приводит к негативным последствиям / Фото: Credits

Как вылечить стресс

Хотя невозможно устранить все стрессовые факторы из своей жизни, научившись управлять стрессом, вы можете уменьшить негативное влияние стресса на себя. Методы управления стрессом могут выглядеть по-разному для каждого, поэтому важно найти стратегии преодоления стресса, работающие именно для вас.

Со стрессом стоит бороться / Фото: Credits

Для начала можно попробовать следующие методы борьбы со стрессом:

регулярные физические упражнения и движение (например, ходьба, бег, танцы, йога, поднятие тяжелых предметов и занятия спортом);

Употребление питательной пищи;

Поговорить о своем стрессе с близким человеком, которому вы доверяете;

Достаточное количество сна;

Ведение дневника о своем жизненном опыте и самочувствии;

Заниматься хобби, которое вам нравится (например, рукоделием, вязаньем, садоводством, чтением, видеоиграми, пешим туризмом).

Начать практику осознанности или медитации;

Уменьшить потребление кофеина и алкоголя, которые могут усугубить симптомы стресса.

Если стресс более хронический или изнурительный, следует обратиться к специалисту по психическому здоровью за дополнительной поддержкой. Он может помочь вам понять варианты лечения, выходящие за рамки самопомощи, например, участие в разговорной терапии или прием лекарства.

Последствия длительного стресса

Хотя стресс не всегда вреден в малых дозах, хронический стресс может привести к негативным последствиям для здоровья. Чрезмерная активация реакции организма на стресс может способствовать развитию следующих состояний:

Хроническая боль;

Мигрень;

Сердечный приступ;

Инсульт;

Синдром хронической усталости;

Аутоиммунные расстройства, такие как волчанка, артрит или диабет 1 типа;

Психические расстройства, такие как депрессия, тревога или посттравматическое стрессовое расстройство.

Стресс негативно влияет на человека

Напомним, из "Охматдета" выписали 2-летнюю Марианну из Мариуполя, которая в начале полномасштабной войны в течение двух месяцев жила в подвале и из-за стресса потеряла навыки ходьбы.

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