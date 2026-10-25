Как стресс влияет на организм: почему усиливается боль в спине, шее и желудке

Почему стресс усиливает чувство боли / © Credits

Реклама

Замечали ли вы когда-нибудь, что во время стресса или неприятных ситуаций боль в вашем теле усиливается? Старые боли в спине чувствуются интенсивнее, чаще появляются мигрени, а незначительный дискомфорт в теле превращается в ощутимую проблему. Этому есть логическое объяснение. Рассказываем, как стресс влияет на боли в организме и как себе помочь.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Реклама

Почему стресс усиливает чувство боли: как себе помочь

Психическое истощение сказывается на качестве сна, общем настроении, а также способах восприятия и обработки болевых импульсов нашим мозгом. Эмоциональная перегрузка повышает восприимчивость нервной системы, из-за чего привычные раздражители воспринимаются гораздо интенсивнее.

Реклама

Долгое истощение приводит к устойчивому мышечному тонусу, ухудшает сон и блокирует внутренние системы организма, призванные утолять боль. Психоэмоциональное давление может существенно ухудшать ход мигреней, боли в области шеи, позвоночника или желудочно-кишечного тракта, а также фибромиалгии и хронических заболеваний суставов. А непрерывный дискомфорт вызывает страх и бессонницу.

Боль не является обычной механической сигнализацией, которая поступает от поврежденного участка или воспаленных тканей. Это сложное явление, сформированное нервной системой под влиянием эмоций, предыдущего опыта человека, уровня его внимания и напряжения. Именно этим объясняется то, почему одинаковые раздражители вызывают разную реакцию у двух людей или почему чувствительность одного и того же человека колеблется в зависимости от ситуации.

Травма или воспаление в организме сопровождается активизацией специальных рецепторов нервной системы — ноцицепторов, которые считывают угрозу и отправляют соответствующие сигналы через спинной мозг к головному.

Головной мозг медленно обрабатывает полученные сигналы, оценивает степень опасности и формирует эмоциональный ответ. Это не означает, что ощутимый дискомфорт надуман. Боль — это реальный физический и психологический опыт, который может провоцировать глубокие страдания даже при отсутствии видимых повреждений.

Реклама

Нервная система может усиливать или приглушать болевые сигналы и психоэмоциональное состояние играет в этой регуляции решающую роль.

Когда организм попадает в стрессовую ситуацию, он запускает работу симпатического отдела нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось. Это провоцирует массированный выброс адреналина и кортизола — веществ, которые мобилизуют ресурсы для мгновенного реагирования: ускоряется сердцебиение, учащается дыхание, повышается мышечный тонус.

При кратковременной угрозе такая мобилизация оправдана. Например, в момент острой опасности человек может не обратить внимания на повреждения, потому что острая стрессовая реакция временно снижает болевой порог. Но при длительной нагрузке ситуация меняется. Если тело долго функционирует в режиме боевой готовности, процессы восприятия и контроля боли испытывают деформации. Нервная система начинает чрезмерно реагировать на малейшие раздражители, а естественные защитные механизмы, призванные снижать боль в норме, теряют свою эффективность.

Во время долгого стресса мозг находится в состоянии постоянного сканирования окружающей среды на наличие опасности. С точки зрения эволюции этот механизм призван обеспечить выживание. Но длительная гипербдительность приводит к тому, что фокус внимания смещается на собственные внутренние ощущения.

Реклама

В таком состоянии незначительный мышечный спазм или легкая боль воспринимается гораздо сильнее. Это не свидетельствует о сознательном преувеличении со стороны человека. Речь идет об автоматических нейрофизиологических реакциях, которые невозможно остановить силой воли.

Какая боль может усиливаться от стресса

Одним из распространенных физических проявлений стресса является выраженный тонус мышечного каркаса. Из-за эмоционального напряжения наиболее уязвимыми становятся мышцы шейного отдела, плеч, спины и челюсти. При длительном стрессе мышцы накапливают усталость, становятся уязвимыми и гиперчувствительными.

В результате постоянного стресса может появиться и так называемая головная боль напряжения. Это чувство сжатия головы с обеих сторон. Кроме того, привычка невольно сжимать челюсти или скрежетать зубами во время сна становится причиной дискомфорта в области лица, височно-нижнечелюстных суставов и утренней головной боли.

Из-за стрессовых ситуаций у вас также может болеть спина и поясница. Психоэмоциональное истощение не обязательно является причиной, но оно существенно усиливает уже имеющиеся расстройства.

Психоэмоциональная перегрузка имеет прямую связь с функционированием иммунной системы. В краткосрочной перспективе гормоны стресса адаптируют иммунный ответ. Но длительный стресс приводит к расстройствам в регуляции воспалительных процессов.

Психологическое истощение почти всегда сопровождается расстройствами сна: возникают трудности при засыпании, частые ночные пробуждения или чувство разбитости утром. Нехватка сна повышает чувствительность к боли.

Экспериментальные данные подтверждают, что даже непродолжительный дефицит ночного отдыха перестраивает мозговые центры обработки боли и подавляет действие природных анальгетических систем.

От стресса чаще всего может возникать такая боль:

Головная боль и мигрень

Боль в шее, дистальных отделах и спине

Боль в животе

Дискомфорт в суставах и опорно-двигательном аппарате

Фибромиалгия

Как облегчить боль в теле в условиях стресса

Попробуйте такие способы облегчения боли в теле, если переживаете стрессовую ситуацию:

Легкая физкультура — пешие прогулки, плавание, занятия на велотренажере или лечебная гимнастика. Практики релаксации — упражнения по медленному дыханию, прогрессивная мышечная релаксация и методики осознанности. Нормализация сна — идите спать и просыпайтесь в одинаковое время, ограничьте кофеин и синие экраны вечером, подготовьте условия для комфортного сна. Психологические методики — поработайте с психотерапевтом/психиатром.

Новую или усиленную боль нельзя списывать на стрессовые события в жизни. Квалифицированный медицинский осмотр является обязательным, если боль имеет длительный характер, постоянно растет или меняет свои проявления.

Стресс: последние новости

Напомним, американский психолог Эли Сусман предложил бороться со стрессом с помощью простых микропрактик длительностью до 30 секунд, что подходит для людей с плотным графиком.

Исследования показывают, что даже 20-секундное сознательное усилие, например, обнимание с воображаемым другом или короткая дыхательная гимнастика, существенно снижает тревожность и улучшает ментальное здоровье благодаря регулярности, а не длительности.

Чтобы новые ритуалы закрепились, специалисты советуют привязывать их к уже имеющимся ежедневным действиям, таким как кофе по утрам. В то же время психолог рекомендует выделять два выходных в неделю без угрызений совести за пропуск занятий, ведь разрешение быть неидеальным помогает избежать чувства вины и не бросить полезную привычку.

Новости партнеров

Новости партнеров