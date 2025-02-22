Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сухой воздух вредит здоровью и как этому помочь: ответ врача

Как сухой воздух вредит здоровью и как этому помочь: ответ врача

Как сухой воздух вредит здоровью и как этому помочь: ответ врача

Сухой воздух может иметь серьезные последствия для здоровья от раздражения глаз до обострения хронических заболеваний.

Часто недооценивается реальное влияние климата на здоровье, в частности – сухой воздух, способный нанести серьезный вред. Они не только высушивают кожу и волосы, но и ослабляют защитные силы организма, увеличивая риск заболеваний.

Об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Доктор медицинских наук Жозу Лимаж объясняет, что влияние сухого воздуха приводит к респираторным проблемам, таким как астма или бронхит, а также к обезвоживанию.

"Когда воздух слишком сухой, носовые пазухи также высыхают. Слизь, которая должна быть липкой и густой, становится слишком сухой. Это снижает его эффективность в борьбе с микробами. Таким образом шансы заболеть увеличиваются", — отметил доктор.

Вот несколько симптомов, которые могут возникать из-за длительного пребывания в следующих условиях:

  • покраснение, зуд и раздражение глаз;
  • боль в горле;
  • головные боли;
  • сухость во рту;
  • боль в ушах;
  • шелушение, стянутость и раздражение кожи;
  • треск губ;
  • закреп.

Как с этим бороться? Вот несколько советов:

  1. Увлажнение воздуха – используйте увлажнитель или помещайте миски с водой в помещениях.
  2. Пейте больше воды – для поддержания гидратации организма.
  3. Теплый душ поможет успокоить кожу и сохранить ее влагу. Но избегайте использования горячей воды.
  4. Увлажнение кожи – используйте кремы или мази, чтобы предотвратить шелушение.

Не забывайте об оптимальном уровне влажности (30-50%) и следите за своим самочувствием.

Ранее мы сообщали, кому ученые не рекомендуют пить более трех чашек кофе в день.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация