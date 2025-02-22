Как сухой воздух вредит здоровью и как этому помочь: ответ врача

Сухой воздух может иметь серьезные последствия для здоровья от раздражения глаз до обострения хронических заболеваний.

Часто недооценивается реальное влияние климата на здоровье, в частности – сухой воздух, способный нанести серьезный вред. Они не только высушивают кожу и волосы, но и ослабляют защитные силы организма, увеличивая риск заболеваний.

Об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Доктор медицинских наук Жозу Лимаж объясняет, что влияние сухого воздуха приводит к респираторным проблемам, таким как астма или бронхит, а также к обезвоживанию.

"Когда воздух слишком сухой, носовые пазухи также высыхают. Слизь, которая должна быть липкой и густой, становится слишком сухой. Это снижает его эффективность в борьбе с микробами. Таким образом шансы заболеть увеличиваются", — отметил доктор.

Вот несколько симптомов, которые могут возникать из-за длительного пребывания в следующих условиях:

покраснение, зуд и раздражение глаз;

боль в горле;

головные боли;

сухость во рту;

боль в ушах;

шелушение, стянутость и раздражение кожи;

треск губ;

закреп.

Как с этим бороться? Вот несколько советов:

Увлажнение воздуха – используйте увлажнитель или помещайте миски с водой в помещениях. Пейте больше воды – для поддержания гидратации организма. Теплый душ поможет успокоить кожу и сохранить ее влагу. Но избегайте использования горячей воды. Увлажнение кожи – используйте кремы или мази, чтобы предотвратить шелушение.

Не забывайте об оптимальном уровне влажности (30-50%) и следите за своим самочувствием.

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