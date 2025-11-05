Как цитрусовые помогают быстрее выздороветь при простуде: полезные советы от экспертов

Простуда

Реклама

Даже обычный насморк может выбить из колеи. Но есть продукт, который помогает организму быстрее восстановиться и победить вирус — это цитрусовые.

О пользе апельсинов, лимонов и мандаринов рассказали диетологи, пишет Radio Club.

Специалисты отмечают: правильное питание не заменяет лекарство, но может стать надежным союзником ослабленного организма.

Реклама

«Питание — это не просто набор калорий. Мы можем выбирать пищу, которая помогает нам восстанавливаться быстрее», — объясняет клинический диетолог Мишель Рейджер.

Именно цитрусовые занимают первое место среди естественных помощников при простуде.

Витамин С стимулирует иммунную систему, помогает лейкоцитам более эффективно бороться с вирусами и поддерживает здоровье слизистых. Это не лекарство, но он может облегчить течение простуды и ускорить выздоровление.

Флавоноиды — вещества, регулирующие воспаление.

Реклама

В частности:

гесперидин укрепляет сосуды и уменьшает воспаление;

нарингин помогает клеткам восстанавливаться;

Кверцетин оказывает противовирусное действие против респираторных инфекций.

«Когда воспалительная реакция слишком сильна, симптомы длятся дольше. Флавоноиды помогают организму успокоиться и быстрее вернуться в норму», — отмечает кардиолог-диетолог Мишель Раутенштейн.

Почему важна жидкость

Цитрусовые содержат большое количество воды, что помогает избежать обезвоживания, часто сопровождающего простуду. Вместе с жидкостью организм получает электролиты — натрий, калий, магний, поддерживающие силы во время болезни.

Реклама

Диетологи советуют сочетать цитрусовые с другими полезными продуктами:

имбирь и мед — уменьшают воспаление;

кисломолочные продукты — поддерживают микрофлору;

чеснок и лук — природные антисептики;

теплый бульон — увлажняет и насыщает организм питательными веществами.

Вместе эти продукты помогают организму поскорее преодолеть простуду и восстановить силы.

Напомним, пациентам с длительным COVID (постковидным синдромом) нельзя начинать заниматься спортом без консультации врача, поскольку физическая активность или стресс могут ухудшить состояние и иметь «негативные последствия для здоровья». Британские медики также предостерегают от приема высоких доз витаминов D, C и цинка, отмечая, что передозировка может нанести значительный вред организму.