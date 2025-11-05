ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Как цитрусовые помогают быстрее выздороветь при простуде: полезные советы от экспертов

Апельсины, лимоны и грейпфруты — не просто вкусные фрукты. Они укрепляют иммунитет и помогают побороть вирус.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Простуда

Простуда

Даже обычный насморк может выбить из колеи. Но есть продукт, который помогает организму быстрее восстановиться и победить вирус — это цитрусовые.

О пользе апельсинов, лимонов и мандаринов рассказали диетологи, пишет Radio Club.

Специалисты отмечают: правильное питание не заменяет лекарство, но может стать надежным союзником ослабленного организма.

«Питание — это не просто набор калорий. Мы можем выбирать пищу, которая помогает нам восстанавливаться быстрее», — объясняет клинический диетолог Мишель Рейджер.

Именно цитрусовые занимают первое место среди естественных помощников при простуде.

Витамин С стимулирует иммунную систему, помогает лейкоцитам более эффективно бороться с вирусами и поддерживает здоровье слизистых. Это не лекарство, но он может облегчить течение простуды и ускорить выздоровление.

Флавоноиды — вещества, регулирующие воспаление.

В частности:

  • гесперидин укрепляет сосуды и уменьшает воспаление;

  • нарингин помогает клеткам восстанавливаться;

  • Кверцетин оказывает противовирусное действие против респираторных инфекций.

«Когда воспалительная реакция слишком сильна, симптомы длятся дольше. Флавоноиды помогают организму успокоиться и быстрее вернуться в норму», — отмечает кардиолог-диетолог Мишель Раутенштейн.

Почему важна жидкость

Цитрусовые содержат большое количество воды, что помогает избежать обезвоживания, часто сопровождающего простуду. Вместе с жидкостью организм получает электролиты — натрий, калий, магний, поддерживающие силы во время болезни.

Диетологи советуют сочетать цитрусовые с другими полезными продуктами:

  • имбирь и мед — уменьшают воспаление;

  • кисломолочные продукты — поддерживают микрофлору;

  • чеснок и лук — природные антисептики;

  • теплый бульон — увлажняет и насыщает организм питательными веществами.

Вместе эти продукты помогают организму поскорее преодолеть простуду и восстановить силы.

Напомним, пациентам с длительным COVID (постковидным синдромом) нельзя начинать заниматься спортом без консультации врача, поскольку физическая активность или стресс могут ухудшить состояние и иметь «негативные последствия для здоровья». Британские медики также предостерегают от приема высоких доз витаминов D, C и цинка, отмечая, что передозировка может нанести значительный вред организму.

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie