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Как у младенца: 5 суперпродуктов для здоровой кожи

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
501
Время на прочтение
3 мин
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Как у младенца: 5 суперпродуктов для здоровой кожи

Состояние нашей кожи зависит от того, что мы едим / Фото: Pexels

Есть много способов, которые помогают нам заботиться о нашей коже, и один из них – заботиться о том, что мы едим.

Для кого-то легче поверить в то, что еда не влияет на их внешний вид, но это не так. Важно понимать, что продукты, которые вы выбираете, окажет большое влияние на кожу и организм в целом.

Об этом пишет Al Bawaba.

Вот список продуктов, которые помогут улучшить вашу кожу.

Вода

© Pexels
Фото: Pexels

Независимо от того, заботитесь ли вы о здоровой коже или нет, очень важно пить достаточное количество воды каждый день и поддерживать гидратацию организма.

Недостаточное потребление воды может приводить к сухости кожи, но слишком большое потребление также вредно, поэтому важно помнить об умеренности. Некоторые исследования даже показывают, что надлежащее количество воды оказывает положительное влияние на нормальную физиологию кожи.

Черный шоколад

© Pexels
Фото: Pexels

Согласно исследованиям, употребление черного шоколада, который работает как антиоксидант для вашей кожи, придает ей более гладкую структуру, уменьшает покраснение во время пребывания на солнце, предотвращает преждевременное старение и продлевает увлажнение. Флавоноиды в шоколаде могут помочь отразить вредные ультрафиолетовые лучи от вашей кожи, предотвратить солнечные ожоги и кожные заболевания, такие как рак кожи.

Помидоры

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Помидоры очень полезны для организма. Они богаты каротиноидами, что делает их отличной пищей для поддержания здоровой кожи.

Если у вас акне, помидоры могут помочь с этим, поскольку они содержат витамины А и С, которые являются обычными антиоксидантами, которые борются с воспалением, вызывающим прыщи.

Клубника

© Pexels
Фото: Pexels

Благодаря содержанию витамина С и альфа-липоевой кислоты клубника обладает способностью защищать кожу от свободных радикалов. Кроме того, клубника является естественным увлажняющим агентом, она также помогает осветить кожу для более живого и сияющего цвета лица, успокаивает опухшие глаза и задерживает признаки старения.

Брокколи

© Pexels
Фото: Pexels

Брокколи содержат много витаминов и минералов, важных для здоровья кожи, включая цинк, витамины А и С.

Лютеин — каротиноид со свойствами, подобными бета-каротину, также присутствует в брокколи. Защищая от окислительного вреда, лютеин помогает предотвратить сухость кожи и появление морщин.

Кроме того, цветки брокколи содержат сульфорафан — уникальное соединение, которое оказывает положительное влияние на ваше здоровье, такой как защита от повреждений, вызванных солнцем, и антираковые свойства. Исследования показывают, что сульфорафан может защищать от определенных типов рака кожи.

Сульфорафан продемонстрировал многообещающие результаты в лабораторных экспериментах, где он уменьшил количество клеток кожи, подвергшихся ультрафиолетовому свету почти на 29%. Кроме того, защитный эффект сульфорафана сохранялся до 48 часов.

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Дата публикации
Просмотры
501
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