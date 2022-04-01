Как уберечься от изнасилования в военное время и не только

Как уберечься от изнасилования в военное время и не только

Несколько рекомендаций дают психологи Научно-исследовательского института изучения проблем преступности им. В.В. Сташиса.

Захватчики не только убивают и мародерствуют. Российские оккупанты совершают безумное зверство по отношению к украинцам, расстреливают гуманитарные коридоры, бьют по мирным людям, насилуют, потому что потеряли связь с реальностью.

Специалисты Научно-исследовательского института изучения проблем преступности рассказывают, как уберечься от изнасилования.

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Ведите себя максимально неожиданно для нападающего

Проанализируйте ситуацию, попробуйте поговорить с агрессором "по душам", скажите, что у вас опасное венерологическое или дерматологическое заболевание, притворитесь психически больной и т.д.

Вызовите отвращение у насильника

Исправить нужду в подобной ситуации ни капли не стыдно, а наоборот может спасти вам жизнь.

Зовите на помощь и применяйте физическую силу только, когда уверены, что это вам поможет

Лишняя агрессия или сопротивление может только вызвать дополнительное возбуждение у насильника. Убедитесь, что ваши действия могут дать результат, в противном случае лучше использовать один из предыдущих вариантов.

Поддайтесь на действия агрессора, ослабив его бдительность.

Но в подходящий момент ударьте его в пах, глаза и т.д. и сразу спасайтесь бегством с места происшествия.

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