Как ухаживать за волосами зимой и чего избегать

Здоровые волосы — это не только об эстетике

В зимний период волосы легко пересушить, а восстановление должного состояния может занять длительное время.

Поэтому следует соблюдать несколько важных правил, чтобы не ухудшить их вид.

Основные рекомендации

Обязательное ношение головного убора

Ношение шапки или другого головного убора в зимний период поможет оградиться от неблагоприятного воздействия мороза и холода.

Последствия воздействия мороза на волосы:

увеличение ломкости и сухости

снижение скорости роста

нарушение питания волосяных фолликул

Ежедневное использование кондиционера

Перепад температур — стресс для волос. На улице холодно, а в помещении жарко и сухо из-за постоянной работы отопительных приборов. В результате, его гидролипидная прослойка уменьшается, она становится непослушной, сухой и может электризоваться. И здесь без применения кондиционера не обойтись.

Правильно подобранное средство поможет:

защитить волосы от повреждений

склеить кератиновые чешуйки

сохранить влагу, которая поддерживает гладкость, шелковистость, блеск волос

сделать пряди более послушными и облегчить процесс расчесывания

Мытье головы

Зимой лучше мыть голову теплой, а не горячей водой. Это поможет избежать пересушивания кожи головы и сохранить естественный защитный барьер. Выбирайте мягкие, увлажняющие шампуни без агрессивных компонентов, не содержащих сульфатов и парабенов.

Внутреннее питание

Здоровье волос в значительной степени зависит от общего состояния организма. Сбалансированное питание, богатое витаминами (особенно A, C, E), минералы (цинк, железо) и омега-3 жирными кислотами, обеспечит волосяные фолликулы всем необходимым для роста крепких и здоровых прядей.

Чтобы сохранить здоровые волосы

Откажитесь от горячей укладки

Реже мойте голову

Лечите волосы в салоне

Используйте питательные маски для ухода

Откажитесь зимой от стайлинговых средств

В сильные морозы волосы лучше защищать головным убором

