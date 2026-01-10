- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 2 мин
Как ухаживать за волосами зимой и чего избегать
Зимой уход за волосами подразумевает интенсивное увлажнение, защиту от холода и сухости воздуха.
В зимний период волосы легко пересушить, а восстановление должного состояния может занять длительное время.
Поэтому следует соблюдать несколько важных правил, чтобы не ухудшить их вид.
Основные рекомендации
Обязательное ношение головного убора
Ношение шапки или другого головного убора в зимний период поможет оградиться от неблагоприятного воздействия мороза и холода.
Последствия воздействия мороза на волосы:
увеличение ломкости и сухости
снижение скорости роста
нарушение питания волосяных фолликул
Ежедневное использование кондиционера
Перепад температур — стресс для волос. На улице холодно, а в помещении жарко и сухо из-за постоянной работы отопительных приборов. В результате, его гидролипидная прослойка уменьшается, она становится непослушной, сухой и может электризоваться. И здесь без применения кондиционера не обойтись.
Правильно подобранное средство поможет:
защитить волосы от повреждений
склеить кератиновые чешуйки
сохранить влагу, которая поддерживает гладкость, шелковистость, блеск волос
сделать пряди более послушными и облегчить процесс расчесывания
Мытье головы
Зимой лучше мыть голову теплой, а не горячей водой. Это поможет избежать пересушивания кожи головы и сохранить естественный защитный барьер. Выбирайте мягкие, увлажняющие шампуни без агрессивных компонентов, не содержащих сульфатов и парабенов.
Внутреннее питание
Здоровье волос в значительной степени зависит от общего состояния организма. Сбалансированное питание, богатое витаминами (особенно A, C, E), минералы (цинк, железо) и омега-3 жирными кислотами, обеспечит волосяные фолликулы всем необходимым для роста крепких и здоровых прядей.
Чтобы сохранить здоровые волосы
Откажитесь от горячей укладки
Реже мойте голову
Лечите волосы в салоне
Используйте питательные маски для ухода
Откажитесь зимой от стайлинговых средств
В сильные морозы волосы лучше защищать головным убором
Раньше мы писали о том, что делать, если от природы волосы тонкие, вы переживаете сезонное выпадение или замечаете постепенное поредение. Больше полезных советов читайте в новости.