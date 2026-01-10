ТСН в социальных сетях

Как ухаживать за волосами зимой и чего избегать

Зимой уход за волосами подразумевает интенсивное увлажнение, защиту от холода и сухости воздуха.

Здоровые волосы – это не только об эстетике

Здоровые волосы — это не только об эстетике / © unsplash.com

В зимний период волосы легко пересушить, а восстановление должного состояния может занять длительное время.

Поэтому следует соблюдать несколько важных правил, чтобы не ухудшить их вид.

Основные рекомендации

Обязательное ношение головного убора

Ношение шапки или другого головного убора в зимний период поможет оградиться от неблагоприятного воздействия мороза и холода.

Последствия воздействия мороза на волосы:

  • увеличение ломкости и сухости

  • снижение скорости роста

  • нарушение питания волосяных фолликул

Ежедневное использование кондиционера

Перепад температур — стресс для волос. На улице холодно, а в помещении жарко и сухо из-за постоянной работы отопительных приборов. В результате, его гидролипидная прослойка уменьшается, она становится непослушной, сухой и может электризоваться. И здесь без применения кондиционера не обойтись.

Правильно подобранное средство поможет:

  • защитить волосы от повреждений

  • склеить кератиновые чешуйки

  • сохранить влагу, которая поддерживает гладкость, шелковистость, блеск волос

  • сделать пряди более послушными и облегчить процесс расчесывания

Мытье головы

Зимой лучше мыть голову теплой, а не горячей водой. Это поможет избежать пересушивания кожи головы и сохранить естественный защитный барьер. Выбирайте мягкие, увлажняющие шампуни без агрессивных компонентов, не содержащих сульфатов и парабенов.

Внутреннее питание

Здоровье волос в значительной степени зависит от общего состояния организма. Сбалансированное питание, богатое витаминами (особенно A, C, E), минералы (цинк, железо) и омега-3 жирными кислотами, обеспечит волосяные фолликулы всем необходимым для роста крепких и здоровых прядей.

Чтобы сохранить здоровые волосы

  • Откажитесь от горячей укладки

  • Реже мойте голову

  • Лечите волосы в салоне

  • Используйте питательные маски для ухода

  • Откажитесь зимой от стайлинговых средств

  • В сильные морозы волосы лучше защищать головным убором

Раньше мы писали о том, что делать, если от природы волосы тонкие, вы переживаете сезонное выпадение или замечаете постепенное поредение. Больше полезных советов читайте в новости.

