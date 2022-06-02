Как украинцам получить право на медицинскую помощь в Великобритании

Как украинцам получить право на медицинскую помощь в Великобритании

Британия не является членом ЕС, и здесь не работают общеевропейские правила временного убежища.

В Великобритании действует собственная программа "Дом для Украины", которая, в частности, дает доступ к безвозмездным медицинским услугам.

По прибытии в страну рекомендуется сразу зарегистрироваться у врача общей практики. Найти ближайший медцентр общей практики можно по ссылке.

Объяснение регистрации в медицинском центре общей медицинской практики в Шотландии есть по ссылке.

Обратите внимание, когда вы приедете в Украину, предоставите полученный за границей сертификат о вакцинации семейному врачу или педиатру.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в Украине.

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