Как уменьшить риск образования тромбов: простые советы по профилактике

Артерии и вены – наши природные магистрали, по которым циркулирует кровь, доставляется кислород и различные питательные вещества. Когда наши сосуды здоровы, они гибкие и эластичные, что позволяет им легко расширяться и сужаться в ответ на потребности тела. Однако, по разным причинам стенки сосудов могут затвердевать, а сосуды сужаться, и это приводит к образованию тромбов.

Тромб – это сгусток крови, который образуется в каком-нибудь сосуде либо стоит на месте, перекрывая кровоток, либо отрывается и путешествует по сосудам.

Почему образуются тромбы

Тромб образуется при стечении трех условий:

Повреждение сосуда из-за травмы, воспаления, атеросклероза или хирургического вмешательства.

Повысилась свертываемость крови — кровь быстро густеет. Это может произойти из-за беременности, приема определенных лекарств, аутоиммунных заболеваний, рака и т.д.

Замедление кровотока, которое может возникнуть из-за длительного сидения в одной позе, обезвоживания, ожирения, сердечной недостаточности или некоторых заболеваний. Когда кровь течет медленно, она с большей вероятностью образует сгустки крови.

Тромбоз может возникнуть в любом сосуде, но чаще всего это происходит в венах и артериях.

Чтобы снизить риск развития сосудистых заболеваний и тромбозов:

Откажитесь от курения

Поддерживайте здоровый рацион, ограничьте употребление "плохих" жиров (животных и обработанных), соли и сахара

Регулярно занимайтесь спортом — хотя бы 30 минут каждый день

Поддерживайте здоровый вес

Контролируйте кровяное давление, уровень "плохого" холестерина и сахара в крови

Регулярно посещайте врача для проверки состояния здоровья

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