Как унять свой гнев: пользователи Сети поделились самыми эффективными методами

Если есть какая-то эмоция, от которой действительно трудно избавиться, то это гнев. Нет ничего плохого в том, чтобы злиться – в конце концов, это эмоция, которая может сигнализировать, когда предел перейден, и он является необходимой составляющей выживания. В то же время есть некоторые нездоровые способы обработки гнева – физическое или эмоциональное насилие над человеком.

Пользователи Reddit поделились в Сети, что делают для того, чтобы успокоить свой гнев. Так, кто-то бегает, кто-то делает дыхательные упражнения, а еще кто-то употребляет в пищу острые блюда.

Об этом сообщает BuzzFeed.

В месяц психического здоровья автор статьи нашел тему на Reddit, где пользователь u/Grouchy-Trip9582 спросил: "Что вы делаете, чтобы успокоить свой гнев?". Вот что отвечали на это другие пользователи:

Уединение

"Я должен уйти от людей", – u/xo_lily_xo.

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"То же, но это почти невозможно с двумя младшими детьми. Мне кажется, я держу Книгу рекордов Гиннеса по количеству раз, когда я пытался пробраться в туалет, чтобы справить нужду, но мне всегда мешали", – u/baldymcbaldyface.

Приготовление еды

"Думай о приготовлении пищи. Это звучит странно, но я обсуждаю, что приготовлю на ужин, и перебираю ингредиенты в своей голове. Таким образом, я отвлекаюсь от гнева, и это дает мне время осмыслить свои чувства", – u/TeaAndBaileys.

Поиск причин гнева

"Отступите и спросите себя, почему то, что меня злит, вызывает у меня злобу. Или это защитная позиция, потому что то, что я воспринимаю как должное, было обжаловано? Или это было намеренно подстрекательское утверждение, направленное на то, чтобы разозлить меня? Или я теряю понимание причины, по которой кто-то может сделать или сказать что-то, что кажется обидным на первый взгляд? Или человек, с которым я говорю, действительно слишком неосведомлен или глуп, чтобы понять последствия того, что он говорит или делает? Или после того, как все другие возможные причины исчерпаны, гнев оправдан? И пока я пройду через все это, даже если это оправдано, я достаточно остыну, чтобы вести себя рационально, несмотря на любой скрытый гнев", – u/MrLuxarina.

Это сообщение прокомментировал другой пользователь, который отметил, что его автор подытожил в одном комментарии то, на что люди тратят тысячи во время психотерапии.

"Просто продолжайте спрашивать, почему вы чувствуете то, что чувствуете, пока не дойдете до корня проблемы. Я злой на этого человека. Почему? Потому что он набросился на меня. Почему? Потому что это фигня", – у/R.Flurkin.

Пение

"Я начинаю петь что-то в своей голове. Что-то успокаивающее, например Pink Floyd или любое количество песен Black Sabbath", – u/Sharonfromhell.

Анализ

"Мой терапевт сказал мне, что в большинстве своем гнев является реакцией на разные чувства. Я пытаюсь проанализировать, что я испытываю, и проникнуть в суть этих ощущений. Иногда это трудно, потому что гнев – это обычно мгновенная реакция, и ее действительно трудно унять. Чтобы избежать споров, лучше проанализировать. Это также помогает вам лучше понимать других", – u/turdennis.

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"Существует "колесо чувств", которое перечисляет гнев как первичную эмоцию, а затем перечисляет вторичные эмоции как разочарование, разветвляющееся на измену, неуважение, унижение, разделяемое на ревность и высмеивание, и так далее. У меня проблемы с гневом, и этот инструмент помог мне понять реальную причину моей реакции. Сказать своему терапевту, что я злой, не помогло, но я не мог придумать другого слова. Я держу "колесо чувств" под рукой, чтобы я мог обращаться к нему, даже когда я взбешен", – u/FreedomFinallyFound.

Пользователь описал механизм для утоления гнева:

успокойся;

признай, что ты действительно чувствуешь,

начни выяснять, почему ты это чувствуешь,

подготовь аргументированный ответ,

сделай брелок и наклейку.

Стоицизм

"Читали ли вы когда-нибудь о стоицизме? Значительной частью этого является нейтральность восприятия. Изменение того, как вы воспринимаете мир, может помочь вам контролировать, как вы на него реагируете. Сделайте глубокий вдох, покиньте ситуацию и выполните упражнение на заземление", – u/randompersons90.

Техника "пяти чувств"

"Для меня сильные эмоции – как мчащийся поезд. Я не могу "просто дышать". Сначала мне нужно, так сказать, перевести дыхание. Мне дали попробовать технику под названием "Пять чувств". Это очень помогает, когда я испытываю сильные эмоции. Назовите пять вещей, которые вы можете увидеть, четыре вещи, которые вы можете почувствовать, три вещи, которые вы можете услышать, две вещи, которые вы можете понюхать, и одну вещь, которую вы можете попробовать", – советует один из пользователей.

"Выбейте дерьмо из подушек на своей кровати", – u/Arspen.

"Прикусить себе язык"

"Я пытаюсь понять, почему я реагирую гневом на эту ситуацию, но первый шаг – это, образно говоря, прикусить себе язык, прежде чем сказать что-то деструктивное. Я могу быть достаточно резким, когда я злой, и почти сразу об этом сожалею. Слова ускользают от меня, я пытаюсь напомнить себе, заслуживает ли это цель, и заслуживаю ли я на сожаление, которое неизбежно наступает. Кроме того, то, что я хочу сказать импульсивно, касается ли того, что меня разозлило. Затем попробуйте подумать, как направить или продуктивно выразить гнев, или, по крайней мере, высвободить его таким образом, чтобы не ссориться. Либо подбирая тактичные слова, либо позвонив другу за чашкой чая и приветливо выражаясь. Раньше я очень легко плакал от гнева, потому что не знал, как иначе его освободить", – u/shrugea.

Прикосновения

"Я касаюсь большими пальцами разных частей ладони. Это помогает быть настроенным на текущий момент", – u/LitrallyCantEven.

Бег

"Бег. Пробежка спасла мое психическое состояние больше, чем я могу представить", – u/OweTheHughManatee.

Острая еда и прогулки

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"Я им острую пищу или гуляю. Острое помогает мне перенаправить пыл гнева, а ходьба помогает рассеять энергию в другом месте", – u/robyn_396.

Дыхательная техника

"Техника двойного дыхания". Вы делаете один большой вдох, чтобы расширить лёгкие почти до полной мощности, задерживаетесь на четыре секунды, затем делаете еще один меньший вдох и задерживаетесь на четыре секунды. Затем я делаю большой выдох, пока в моих лёгких почти не останется воздух, задерживаюсь на четыре секунды и сгибаю диафрагму, чтобы потом сделать легкий выдох. Затем я возвращаюсь к нормальному дыханию и понимаю, насколько это очень помогло. По моему мнению, удержание в течение четырех секунд между каждым интервалом действительно помогает очистить разум и снизить напряжение в теле", – u/MEURSIICC.

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