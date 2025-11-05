Как употребление сладостей бьет по важному органу и подрывает здоровье

Злоупотребление сахаром может привести к ряду проблем, известных как метаболический синдром / © Pixabay

Реклама

Многие люди связывают употребление сладостей с увеличением веса, ожирением. Однако врачи указывают на еще один негативный эффект употребления сладкого.

Об этом пишет eVnExpress.

Эксперты в ходе исследований выяснили, что сладости не только связаны с увеличением веса и диабетом, но считаются серьезной угрозой для здоровья почек.

Реклама

Потребление большого количества глюкозы увеличивает всасывание натрия в тонком кишечнике, что приводит к накоплению соли в организме. Это заставляет почки работать интенсивнее, чтобы вывести избыток соли, что с течением времени может способствовать нагрузке почек.

Кроме того, сахар ингибирует выработку оксида азота (NO), соединения, которое помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться. Продукты с высоким содержанием сахара могут привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления и содействию развитию заболеваний почек. Это может ускорить прогрессирование хронической почечной недостаточности. В частности, фруктоза может повышать уровень кальция и оксалата в моче, способствуя образованию кристаллов оксалата кальция, что приводит к возникновению камней в почках. Если не диагностировать эти камни, они могут закупоривать мочевыводящие пути и серьезно ухудшать функцию почек.

Для защиты здоровья почек рекомендуется ограничить потребление сладких продуктов, таких как газированные напитки, фруктовые соки в бутылках, конфеты, шоколад, печенье и сладкие снеки. Кроме того, сухофрукты, консервированные фрукты и упакованные приправы следует употреблять с осторожностью из-за их потенциально высокого содержания сахара.

Выбирайте фрукты с низким содержанием сахара, такие как лаймы, маракуйя, апельсины, грейпфруты, яблоки и папайя. Чтобы еще больше поддержать здоровье почек, снизьте ежедневное потребление сахара, поддерживайте здоровый вес, контролируйте уровень сахара в крови и артериальное давление, регулярно занимайтесь спортом.

Реклама

Ранее ученые выяснили, что длительное действие загрязненного воздуха нарушает обмен веществ, повышая риск развития инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа.