5 вещей каждое утро, чтобы ускорить метаболизм / © Credits

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Существует пять вещей, которые нужно делать каждое утро для ускорения метаболизма и улучшения настроения. Так говорит сертифицированный тренер Джаррод Ноббе. Итак. Чтобы разогнать метаболизм и зарядиться энергией на весь день, следует обратить внимание на свою утреннюю рутину. .

Об этом сообщает Eat This, Not That со ссылкой на советы тренера Ноббе.

Он рассказал, что утро задает тон остальному дню. От того, как вы начинаете, зависит ваш уровень энергии, концентрация и настроение.

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5 изменений утренней рутины для улучшения метаболизма

Выйдите утром на улицу

Выход на улицу на естественный свет на несколько минут утром помогает регулировать циркадный ритм, контролирующий сон, энергию и обмен веществ.

Дневной свет побуждает организм проснуться, повышает уровень серотонина, улучшает настроение и заставляет вас чувствовать себя более бдительными. Даже если вы не можете выйти на улицу, выпейте стакан воды или чая у окна.

Двигайтесь

Растяжка, йога или даже короткая прогулка ускоряют кровообращение и укрепляют мышцы. Любое движение утром также помогает уменьшить скованность, поддерживает здоровье суставов и может улучшить концентрацию на остаток дня. Если времени мало, попробуйте пятиминутную программу подвижности, чтобы начать свой день, чувствуя себя сильным и гибким.

Выпейте воды, а не кофе после сна

Начните день не с кофе, а с воды. Это помогает восстановить жидкость, потерянную за ночь, и ускорить пищеварение.

Стакан воды утром поддерживает увлажнение, ускоряет кровообращение и даже может улучшить здоровье кожи. Можно добавить лимон в стакан для лучшего вкуса.

Осознанное дыхание

Даже несколько глубоких вдохов могут изменить ваше утреннее мышление. Сосредоточенность на дыхании снимает стресс, успокаивает нервную систему и настраивает на положительный день.

Упражняйте дыхание — вдохните на четыре секунды, задержитесь на четыре, выдохните на четыре и задержитесь на четыре.

Создайте план действий в день

Начало дня с четким планом действий помогает сконцентрироваться и мотивироваться. Это может быть простая фраза, практика признательности или конкретная цель в день.

Записывая это или произнося вслух, вы улучшаете свое настроение и повышаете вероятность того, что все ваши планы разрешатся.

Заметим, что этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту

Напомним, ученые поразили исследованием. Они доказали, что стакан воды может изменить жизнь.

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