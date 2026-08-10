Как уснуть в жару и не просыпаться ночью: простой трюк, который стоит попробовать

Как уснуть в жару / © Unsplash

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Очередная волна жары с температурами под +40 °C снова лишает людей спокойного сна. В такие дни уснуть — настоящий квест, но правильно подобранное постельное белье может существенно облегчить жизнь.

В магазинах домашнего декора и постельного белья иногда можно увидеть специальные охлаждающие или дышащие подушки. Они имеют специальное покрытие, которое делает ваш сон в жару комфортным. Об этом пишет Mirror.

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Спасение от жарких ночей: что такое охлаждающая подушка

Обычная подушка быстро накапливает тепло, так что в жаркие ночи нам приходится по несколько раз переворачивать подушку на «холодную сторону». Популярной альтернативой обычной подушке стала подушка Silentnight Airmax CoolPro. У нее много альтернатив, которые можно купить в Украине.

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Суть в том, что эта подушка имеет сетчатые вставки по периметру, поэтому обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и выводит лишнее тепло. Ткань поглощает горячие потоки воздуха и рассеивает их.

Также существует еще одна популярная альтернатива — охлаждающая подушка из Ikea. Она имеет с одной стороны ламинированный сотовый узор, который регулирует температуру и сохраняет прохладу, а с другой — амортизирующую пену с эффектом памяти.

Такие подушки позволяют уснуть в жару. Кроме этого, они имеют еще одну полезную функцию — если у вас есть аллергия на пыльцу и пыль, эти подушки не задерживают в себе аллергенов и не провоцируют ухудшение вашего состояния.

На рынке есть и другие варианты охлаждающих подушек в разных ценовых категориях. Средняя стоимость подобной подушки стартует от 1000 грн. Однако премиальные варианты охлаждающих подушек можно найти и от 3500 грн.

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Благодаря специальным материалам охлаждающие подушки поглощают и рассеивают избыточное тепло. Это помогает быстрее заснуть и предотвращает частые просыпания из-за жары.

Большинство охлаждающих подушек изготавливают из гипоаллергенных материалов с высокой воздухопроницаемостью. Это означает, что воздух будет хорошо циркулировать внутри вашей подушки, и там не будет скапливаться пыль.

Еще одно преимущество — обычные подушки впитывают пот, а потому быстро создают среду, благоприятную для бактерий и неприятного запаха. Охлаждающие — остаются сухими. Поэтому при использовании таких подушек у вас могут уменьшиться высыпания на лице.

Большинство новых охлаждающих подушек являются анатомическими, потому что имеют в своей основе пену с эффектом памяти. Это обеспечивает правильное положение головы и шеи во время сна и снимает напряжение мышц.

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Как охладить квартиру без кондиционера

При отсутствии кондиционера эффективно охладить квартиру поможет частое мытье полов, подоконника и балкона холодной водой, которая во время испарения снижает температуру.

Также источником холода могут послужить бутылки с замороженной водой, разложенные по дому или поставленные прямо перед вентилятором для циркуляции прохладного воздуха.

Чтобы не впускать лишнее тепло, окна и жалюзи днем нужно плотно закрывать, а проветривать жилье только утром или вечером, когда воздух на улице остывает. Кроме ухода за помещением, в такую погоду важно заботиться о собственном здоровье: пить много воды и потреблять богатые витаминами и клетчаткой овощи и фрукты.

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